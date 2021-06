Die EU muss mit Wladimir Putin reden – aber nicht um jeden Preis

Der deutsch-französische Vorstoß für Gipfel mit Russland hat einen heilsamen Effekt: die härteste Linie der Union gegenüber dem Kreml seit Langem.

So viel also zum Narrativ, in der Europäischen Union würden Deutschland und Frankreich stets den kleineren Mitgliedern ihren Willen aufnötigen: Aus dem Wunsch von Angela Merkel und Emmanuel Macron, nach mehr als sieben Jahren wieder EU-Russland-Gipfel zu veranstalten, wird bis auf Weiteres nichts. Die Chefs von Estland, Lettland und Litauen sowie Polen überzeugten in einer langen Debatte beim Europäischen Rat in Brüssel in der Nacht auf Freitag bis auf Italiens Ministerpräsidenten, Mario Draghi, und Bundeskanzler Sebastian Kurz alle anderen. Für so ein normalisiertes Verhältnis zwischen Brüssel und Moskau ist es zu früh, einigte man sich frühmorgens.