Brutalität und Staunen tanzen

Haben Gemälde von Wassily Kandinsky Alexei Ratmansky zu „Pictures at an Exhibition“ inspiriert?

Mit der Uraufführung einer Eigenkreation von Martin Schläpfer sowie Werken von Ratmansky und Balanchine beschloss das Wiener Staatsballett die Saison.

Eine Tänzerin trippelt mit rückwärts eingestützten Ellbogen über die Bühne. Schnellen Schrittes kommt ein Tänzer und streckt seinen Arm hindurch. Schon ist sie gefesselt, kann sich nicht entwinden. Als sie es doch schafft, zieht sie ihn an den Brustwarzen vorwärts, später an der Hand, während er am Boden liegt. Es sind Bilder des Quälens, des Gefangennehmens und -seins, die Ballettchef Martin Schläpfer in dieser Uraufführung schuf. Seine Kreation zu Dmitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 15 ist von brutalem Kräftemessen, Einsamkeit und ungeschütztem Dasein geprägt.