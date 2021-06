Tschechien schafft gegen zehn Niederländer die Sensation

Tomás Holes und Patrik Schick schossen die Tschechen zum 2:0-Sieg und damit ins Viertelfinale.

Budapest. Zum voraussichtlich letzten Mal bei dieser EM-Endrunde wurde in Budapest mit dem Achtelfinale zwischen den Niederlanden und Tschechien ein Spiel vor vollen Tribünen angepfiffen. Das Augenmerk galt in der Puskas-Arena allerdings auch deshalb den Rängen, weil die ungarischen Gastgeber mit schlechtem Benehmen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Diesmal überwogen jedoch Orange und Rot-weiß, und damit die sportlichen Anfeuerungen.

Tschechien musste Kapitän Vladimir Darida verletzt vorgeben, dennoch stimmten Organisation und Aggressivität in den Zweikämpfen, und damit die Arbeit gegen den Ball. Die eigenen Bemühungen nach vorne blieben jedoch limitiert, zumal Patrik Schick, der alle drei bisherigen Tore für die Tschechen erzielt hatte, gut aufgehoben war. Der Favoritenrolle wurden die Niederlande nicht wirklich gerecht, die Mannschaft von Frank de Boer gab vor der Pause nicht einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor ab.

So überschaubar die Ereignisse in der ersten Halbzeit gewesen waren, so turbulent ging es wieder los. Zunächst vergab Donyell Malen die Riesenchance auf die niederländische Führung: Nach Ferserl von Memphis Depay lief der Eindhoven-Stürmer allein aufs Tor, blieb mit seinem Haken jedoch an Tomás Vaclik hängen (52.). Wenig später ging Matthijs de Ligt im Zweikampf mit Schick an der Strafraumgrenze zu Boden und klärte den Ball per Hand – der russische Schiedsrichter Sergej Karasew entschied nach TV-Studium auf Rot (55.).

Mit der Überzahl kippte das Spiel zugunsten Tschechiens. Auf einen Warnschuss von Pavel Kaderábek folgte die Führung. Ein Freistoß wurde noch einmal aufgelegt und Tomás Holes köpfelte ins kurze Eck ein (68.). Zehn Niederländer konnten sich nicht aufbäumen, sahen vielmehr die Entscheidung: Holes zog davon, legte quer und Schick schoss zum 2:0 ein (80.). Auch wenn es Oranje an diesem Abend nicht anzusehen war, hat sich ein Mitfavorit verabschiedet. Tschechien steht zum vierten Mal in einem EM-Viertelfinale und träumt.

