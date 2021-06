Strache und die brennende Jacht

Eine Jacht mit Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache an Bord hat in Kroatien zu brennen begonnen. Die sieben Österreicher konnten sich Berichten zu Folge rechtzeitig an Land retten.

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte Glück im Unglück. Bei einem Kroatienurlaub fing die Jacht, auf der er mit sechs weiteren Österreichern unterwegs war, Feuer. Das Luxusboot soll laut „Krone“ nicht nur zu brennen begonnen haben, auch zu Explosionen sei es gekommen.

Der Brandunfall ereigneite sich an der Küste vor Biograd, südlich von Zadar. Zwischen zwei Inseln sei das 15 Meter lange Schiff auf Grund gelaufen. Die genaue Ursache wie das Feuer ausgebrochen ist, sei noch ungeklärt. Alle österreichischen Bootspassagiere konnten sich an Land retten.

Drei Steirer, die mit ihrem Boot in der Nähe waren, hätten die gesamte Besatzung in Sicherheit gebracht. „Bevor das Boot gänzlich in Flammen aufging“, wie Strache am Montagvormittag meinte. Wir erlebten bei der Heimfahrt am Sonntag in der Früh um ca. 9.45 Uhr ein Schiffsdrama, wo 15 Minuten vor dem Heimat-Hafen in Biograd Rauch aus dem Maschinenraum des Bootes aufgestiegen ist“, so der Ex-Vizekanzler weiter.

Ex-FPÖ-Chef Strache ist auf auf einem Foto mit zwei weiteren Männern auf dem Boot zu sehen. Die Jacht ist der Zeitung nach völlig ausgebrannt. Alle Schiffbrüchigen werden für Untersuchungen im Moment noch von einer Ausreise abgehalten und müssen Rede und Antwort stehen.

(Red.)