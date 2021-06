Coronapläne: Was ab dem 1. Juli in Österreich gelten dürfte

Die Regierung hat einen „Sommer der Lebensfreude“ angekündigt– inklusive Nachtgastronomie, Großveranstaltungen und ohne FFP2-Masken. Heute will sie ihre Pläne präzisieren.

Heute, Montag, soll die Verordnung zu den weiteren Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen werden. Sie sollen einen „Sommer der Lebensfreude“ möglich machen, wie die türkis-grüne Bundesregierung vorab angekündigt hat. Bleibt es bei dem bisher Verkündeten, sollen die neuen Regelungen ab dem 1. Juli gelten. Um welche Uhrzeit und in welcher Form die Maßnahmen vorgestellt werden, war am Vormittag noch unklar.

Fest steht: Zuletzt angekündigt wurde, dass die Sperrstunde fallen soll - unter Berücksichtigung der 3G-Regel (nur, wer vorweisen kann, gegen das Virus geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ auf eine solche getestet zu sein, erhält Zutritt). Zudem soll das Tanzen im Club und Trinken an der Bar wieder möglich werden. Wegfallen werden - auch im Handel - die Regelungen bezüglich einzuhaltender Quadratmeter pro Kunden. Soll heißen: Es muss beim Betreten von Geschäften nicht mehr gezählt werden, wie viele Kunden (schon) drinnen sind.

Weitreichende Erleichterungen soll es auch bei der Maskenpflicht geben: Ab 1. Juli kann man drinnen sowie überall dort ganz auf Masken verzichten, wo „3G" gilt - also in Gastronomie, Tourismus, Kultur- und Freizeitbetrieben (z.B. Fitnessstudios), Sportstätten und bei Veranstaltungen (mit mehr als 100 Personen). In den öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Museen (wo „3G" nicht gilt), reicht ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz.

Ursprünglich war einzig in Pflegeheimen und Spitälern noch eine FFP2-Pflicht geplant, diese dürfte nun aber durch eine Pflicht zum Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ersetzt werden, wie es am Montag aus dem Gesundheitsministerium hieß. Veranstaltungen mit Sitz- oder Stehplätzen dürften ab 1. Juli wieder ohne Publikumsobergrenzen und Kapazitätsbeschränkungen abgehalten werden. Das betrifft Kunst und Kultur, aber auch den Sportbereich, inklusive des Gastronomieangebots. Für Veranstaltungen gilt eine Anzeigenpflicht ab 100 Personen und ab 500 Personen eine Bewilligungspflicht. Im privaten Bereich sollen mit 1. Juli alle Kontakt- und Abstandsregeln fallen.

Nächster Schritt am 22. Juli?

Weitere Erleichterungen könnten dann am 22. Juli folgen. Dann sind etwa der Wegfall der Registrierungspflicht in der Gastronomie und bei Veranstaltungen geplant sowie eine weitere Lockerung der MNS-Pflicht.

Die Lockerungen im Überblick Was gilt ab 1. Juli? Die „3-G-Regel" bleibt weiterhin aufrecht

Die Nachtgastronomie öffnet. Die Sperrstunde fällt, tanzen und trinken an der Bar sind erlaubt. Allerdings dürfen die Kapazitäten vorerst nur zu 75 Prozent genutzt werden

Der Ein-Meter-Abstand in Handel und Gastronomie fällt, hier gelten keine Kapazitätsbegrenzungen mehr

Auch Großveranstaltungen in Kultur und Sport dürfen wieder uneingeschränkt über die Bühne gehen

Im Handel, der Gastronomie und in den Öffis kann die FFP2-Maske durch den Mund-Nasen-Schutz ersetzt werden. Die FFP2-Maskenpflicht gilt nur noch in Spitälern und Pflegeheimen

Kinder unter 12 brauchen keine Tests mehr Was wird für 22. Juli erwartet? Registrierungspflicht in der Gastronomie soll fallen

Keine Kapazitätsbeschränkungen mehr in der Nachtgastronomie

(APA/Red.)