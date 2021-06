Zwei Tote nach Blitzeinschlag in der Ukraine

Dies ist nicht der Schauplatz der Tragödie, aber mehrere Unwetter sorgten am Wochenende in Teilen der Ukraine für schwere Schäden - hier ein Bild vor der Universität in Lwiw.

Ein Mann und eine Frau hatten unter einem Baum Schutz gesucht, als der Blitz eingeschlagen ist.

In der Ukraine sind zwei Menschen bei einem Blitzeinschlag ums Leben gekommen. Der 23-jährige Mann und die 55-jährige Frau hätten im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy in der Nähe eines Gewässers unter einem Baum Schutz gesucht, als der Blitz eingeschlagen sei, meldeten ukrainische Medien am Montag. Eine weitere Frau (46) werde mit Verbrennungen in einem Krankenhaus behandelt.

27 Tote durch Blitzeinschläge in Indien

Schon vor drei Wochen sind bei Blitzeinschlägen in Indien mindestens 27 Menschen gestorben. Die meisten von ihnen seien direkt vom Blitz getroffen worden, andere von einstürzenden Hütten oder Bäumen, erklärte damals ein Mitarbeiter der zuständigen Katastrophenschutzbehörde am Dienstag. Die meisten Opfer der Blitze in sechs Bezirken im Bundesstaat Westbengalen seien Bauern und andere Leute, die sich im Freien aufgehalten hätten.

Heftige Stürme mit Gewittern vor der Monsunzeit sind in Indien nichts Ungewöhnliches. Der Katastrophenschutzmitarbeiter sagte, dass dabei normalerweise aber deutlich weniger Menschen sterben würden. Premierminister Narendra Modi kündete an, dass nächste Angehörige der Opfer rund 2254 Euro (200.000 Rupien) und Verletzte 564 Euro (50.000 Rupien) erhalten würden.

(APA/dpa)