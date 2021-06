Coca-Cola kauft sich in die Rösterei Caffe Vergnano ein

US-Getränkekonzern soll über seine Kanäle Kaffee des italienischen Unternehmens im Ausland vertreiben.

Coca-Cola steigt bei der italienischen Rösterei Caffe Vergnano ein. Der US-Konzern hat eine 30-prozentige Beteiligung am piemontesischen Unternehmen übernommen, das seit 139 Jahren im Familienbesitz steht. Coca-Cola soll über seine Kanäle den Kaffee des italienischen Unternehmens im Ausland vertreiben. Damit will Caffe Vergnano seine Auslandspräsenz ausweiten. Details zum Umfang des Deals wurden nicht bekanntgegeben.

Auf dem hart umkämpften Markt der Kaffeekapseln ist c in Österreich schon seit einigen Jahren präsent. In Österreich bietet Caffe Vergnano in den Spar-Supermärkten bereits seine Kaffeekapseln mit der Marke "Espresso 1882 more crema" an. Auch im Segment Horeca (Hotel-Restaurant-Cafe) ist der Kaffeeröster mit einem österreichischen Partner präsent.

Das familiengeführte Unternehmen Caffe Vergnano, das 140 Personen beschäftigt und Italiens sechstgrößte Rösterei ist, exportiert zurzeit in 90 Länder. Der Kaffee wird in einer 13.500 Quadratmeter großen Rösterei in Santena nahe Turin mit 22 automatisierten Produktionslinien hergestellt. Der Konzernumsatz liegt bei 85 Millionen Euro im Jahr.

(APA)