63 Neuinfektionen und weniger Spitalspatienten

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei auf 7,3 Fälle je 100.000 Einwohner.

Die Neuinfektionszahlen sind in Österreich bisher trotz Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus weiter rückläufig. Am Montag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium österreichweit 63 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Somit sank der Sieben-Tagesschnitt auf 93 Neuinfektionen täglich. Weiter weniger wurden auch die Covid-19-Patienten in Krankenhausbehandlung. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nun 7,3 Fälle je 100.000 Einwohner.

Am Montag gab es somit in Österreich noch 2.078 aktive Fälle - um 59 weniger als am Sonntag. Vor einem Monat - am 28. Mai - waren es mit 6.306 aktiv Infizierten noch mehr als dreimal so viele gewesen. Auch die Zahl der Neuinfektionen war damals noch viel höher - 541 Fälle wurden vor einem Monat innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

179 Menschen sind coronabedingt im Krankenhaus

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 650.324 bestätigte Infizierte gegeben. Als genesen gelten 637.545 Personen. Im Krankenhaus müssen noch 179 Covid-19-Patienten behandelt werden, das sind um acht weniger als am Sonntag. 59 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - um drei weniger als am Vortag. Vor einer Woche waren es noch 80 Intensivpatienten gewesen.

Seit Sonntag wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, in der vergangenen Woche starben 21 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.701 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind somit bereits 120,2 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

In den vergangenen 24 Stunden wurden österreichweit 450.976 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 71.226 aussagekräftige PCR-Tests. 0,1 Prozent lieferten positive Ergebnisse.

(APA)