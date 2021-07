30 Jahre Lignano: Goldener Sand, Wein und viel Italianità

Drucken

Antik. Der Liegen- und Schirmcluster für Herdentiere ist Geschichte.

Warum jemand seit 30 Jahren in Lignano urlaubt – und trotzdem immer wieder etwas Neues entdeckt.

Ein Weingut wie aus dem Bilderbuch: Ziegeln, eine Laube mit Trauben, Rosmarin, Thymian und Majoran, eine Platte voll Schinken und Käse. Die Zimmer sind mit hübschen alten Sachen eingerichtet, die Dachbalken sind aus massivem Holz, die Badezimmer prunken mit italienischem Design und Modernität: Albafiorita heißt das kleine Paradies, wenige Kilometer von der Strandhochburg Lignano entfernt, in Latisana.

An diesem Ort kommen nicht nur alle Touristen vorbei, die ans Meer fahren, sondern auch Ausflügler: Nach Aquilea und Grado, in die Prosciutto-Stadt San Daniele, nach Triest, Cividale und in die Lagune von Marano, wo hoffentlich viele Fische herkommen, welche die Adria-Fans verzehren. Ja, die obere Adria, sie hat so einen gewissen Ruf: