Urlaub trotz Corona: Die wichtigsten Covid-Bestimmungen im Überblick

Hauptbild • Urlauber am Strand von Dubrovnik. • (c) REUTERS (ANTONIO BRONIC)

Ab in den Urlaub: Italien, Griechenland oder doch Kroatien? Welche Regeln jetzt gelten.

Die Urlaubssaison steht trotz Coronavirus-Pandemie vor der Tür. Mit 1. Juli, dem Tag der Einführung des EU-weiten Grünen Passes, dessen digitale Covid-Zertifikate in allen 27 EU-Ländern sowie in der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein anerkannt werden, wird Reisen - zumindest innerhalb Europas - vor den nahenden Sommerferien einfacher. Viele Länder haben wie Österreich zuletzt ihre Einreisebeschränkungen gelockert. Dennoch gibt es in den Staaten nach wie vor unterschiedliche Auflagen bei der Einreise.

Länder mit aktuell geringem Risiko Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Fürstentum Liechtenstein, Griechenland, Hongkong, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Ungarn, USA, der Vatikan, Vietnam und Zypern. Bei diesen Ländern entfallen Registrierungspflicht und die Quarantäne. Personen müssen bei der Einreise nach wie vor einen Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr (3-G-Regel) mit sich führen. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Ein Überblick über beliebte Urlaubsländer und die Regeln, die bei der Ein- und Rückreise gelten.

Deutschland

Eine Einreise ist seit 13. Juni für Österreicher ohne digitale Einreisemeldung, Testpflicht oder Quarantänepflicht möglich. Flugreisende, die einen deutschen Flughafen als Ziel haben, müssen jedoch weiterhin vor Abflug über einen negativen Testnachweis oder einen Genesenennachweis oder einen Impfnachweis verfügen.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Frankreich

Am Strand von Cannes. (c) REUTERS (ERIC GAILLARD)

Bei der Einreise nach Frankreich auf dem Luft-, Land- oder Seeweg ist die Vorlage eines Impfnachweises (Impfnachweis ist gültig ab zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis bzw. ab vier Wochen nach der Einmaldosis des Impfstoffs Johnson&Johnson) oder negativen PCR-/Antigentest-Resultates (nicht älter als 72 Stunden) sowie einer eidesstattlichen Erklärung, in der angegeben wird, dass man symptomfrei ist und in den letzten 14 Tagen vor der Abreise keinen wissentlichen Kontakt zu einem Covid-Erkrankten hatte, verpflichtend. Dasselbe gilt für Korsika.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Griechenland

Relativ unkompliziert kann man auch nach Griechenland reisen. (c) REUTERS (ALEXANDROS AVRAMIDIS)

Die Einreise ist für österreichische Reisende grundsätzlich erlaubt. Voraussetzungen sind die Registrierung über ein PLF-Formular mindestens 24 Stunden vor der Einreise. Nach der Registrierung erhalten die Einreisenden einen QR-Code, der per E-Mail zugesandt wird und der bei der Einreise kontrolliert wird und auch in ausgedruckter Form mitgeführt werden sollte. Eine Quarantäne ist nicht erforderlich, wenn die Einreisenden über ein Impfzertifikat, einen negativen PCR- oder Schnelltest (max. 72 bzw. 48 Stunden alt) verfügen oder genesen sind. Eine Teilimpfung ist nicht ausreichend, Urlauber müssen seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft sein. Auch ein Absonderungsbescheid wird akzeptiert.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Italien

Touristen in Venedig. (c) REUTERS (Manuel Silvestri)

Die Einreise aus Österreich oder anderen EU- und Schengen-Mitgliedsländern ist grundsätzlich erlaubt. Allerdings muss man sich für die Reise vorab mittels eines sogenannten digitalen Passagier-Lokalisierungs-Formular (dPLF) registrieren. Außerdem müssen sich Einreisende nach der Ankunft bei der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörde (ASL) melden. Weiters ist ein 3-G-Nachweis nötig, der mittels Grünen Pass in digitaler oder auch Papierform anerkannt wird. Vorgelegt werden kann ein maximal 48 Stunden alter negativer Covid Test (erlaubt sind PCR- und Antigentests von offizieller Stelle). Eine vollständige Impfung muss mindestens 14 Tage her sein, auch eine Bestätigung über eine Genesung (bis zu sechs Monate zurückliegender Infektionsnachweis) wird anerkannt.

Mit 1.7.2021 sollen diese Einreisebestimmungen an die mit Inkrafttreten des „EU-Green-Pass“ EU-weit vereinheitlichten Vorschriften angepasst werden.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Kroatien

Urlauber am Strand von Dubrovnik. (c) REUTERS (ANTONIO BRONIC)

Reisende aus Österreich können momentan ohne Einschränkungen einreisen, eine Registrierung unter Enter Croatia wird empfohlen, denn damit ist eine raschere Grenzabfertigung möglich. Das Registrierungsformular sollte ausgedruckt an der Windschutzscheibe des PKW befestigt werden. Für die Einreise ist es auch nicht nötig, ein Impfzertifikat, eine Genesungsbestätigung oder einen Test vorzuzeigen.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Malta

Malta erlaubt die Einreise von Österreichern mit PCR-Tests, der nicht älter als 72 Stunden sind, ebenfalls gültig ist ein Impfnachweis. Alle Reisenden ab fünf Jahren unterliegen dieser Anforderung.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Niederlande

Reisende aus Österreich können mit dem digitalen EU-Coronazertifikat test- und quarantänefrei in die Niederlande einreisen. Bei Einreise mit dem Flugzeug muss allerdings eine Gesundheitserklärung ausgefüllt werden.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Norwegen

Einreise für Geimpfte (vollständige Impfung) und Genesene (Gültigkeit sechs Monate) ist ohne Test- und Quarantänepflicht möglich. Zudem ist eine Reiseregistrierung frühestens 72 Stunden vor und ein Test bei der Einreise erforderlich. Das gilt auch für Reisende aus "grünen" Ländern, zu denen aktuell auch Österreich zählt. Kinder unter 18 Jahren, die keinen Grünen Pass besitzen, müssen in die Quarantäne treten. Diese kann mit einem negativen PCR-Test beendet werden.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Portugal

Portugal zählt für manche Länder wieder zum Virusvariantengebiet. (c) imago images/TheNews2 (Edson de Souza via www.imago-ima)

Die Einreise nach Portugal (Festland, Azoren und Madeira) ist erlaubt. Für Geimpfte und Genese gibt es nach Festlandportugal keine Erleichterungen. So ist ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, verpflichtend, oder ein Antigen-Schnelltest (max. 48 Stunden). Für Madeira und die Azoren entfällt die Testpflicht bei Genesenen. Auch eine Vorab-Registierung ist nötig.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen. Aber Achtung: Da Portugal von Deutschland mittlerweile zu einem Virusvariantengebiet erklärt wurde, sollte man seine Reiseroute ändern, falls man über Deutschland rückreist. Es besteht ein Beföderungsverbot auch für Transitreisende.

Schweden

Ein negativer Covid-Test ist bei der Einreise nach Schweden verpflichtend. (c) via REUTERS (TT News Agency)

Es besteht ein Einreiseverbot für ausländische Bürger, die keine Impfbescheinigung, kein negatives Testergebnis oder keinen Genesungsnachweis vorlegen können. Der Coronatest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ein zweiter Test fünf Tage nach der Ankunft wird empfohlen. Reisende unter 18 Jahren sind von den oben genannten Anforderungen ausgenommen.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Schweiz

Ein mögliches Urlaubsziel ist auch die Schweiz. (c) imago images/HOFER (Guenter Hofer/SchwabenPress via)

Die Einreise in die Schweiz ist ohne Quarantäne erlaubt. Wenn man weder geimpft noch genesen ist, muss man bei Reisen mit dem Flugzeug einen PCR- oder Antigentest-Test vorweisen, außerdem ist bei der Einreise mittels Flugzeug immer ein Einreiseformular auszufüllen. Als geimpfte Personen gelten vollimmunisierte Personen, als genesen gelten Personen sechs Monate ab dem 11. Tag nach Bestätigung der Ansteckung.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Spanien

Auch an spanischen Stränden kann man sich in diesem Sommer sonnen. (c) REUTERS (JON NAZCA)

Bei der Einreise aus Österreich ist ene Online-Registrierung erforderlich. Zusätzlich muss ein Impfzertifikat oder ein negativer Covid-19-Tests (PCR-Test oder Antigentest-Test), ein Genesungszertifikat oder ein Digitales Covid-Zertifikat der EU vorgewiesen werden. Beim Impfzertifikat muss das Datum der Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Der Coronatest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Kinder unter 12 Jahren sind von den Tests befreit.

Nach der Ansteckung von rund tausend Schülern mit dem Coronavirus bei Schulabschlussreisen auf Mallorca hat die Regionalregierung der Balearen aber eine Verschärfung der Einreiseregeln für große Gruppen beschlossen. Die Teilnehmer von organisierten Gruppenreisen (ab 20 Personen) müssen künftig einen negativen PCR-Test vorlegen oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.

Zypern

Die Ein- und Rückreise gestaltet sich auch für Zypern relativ unkompliziert. (c) REUTERS (PEDRO NUNES)

Die Einreise ist für geimpfte Personen uneingeschränkt gestattet. Voraussetzung ist eine elektronische Registrierung, maximal 48 Stunden vor Reiseantritt. Ungeimpfte Personen müssen sich zwei Wochen vor der Einreise nach Zypern außerdem ständig in Österreich aufgehalten haben. Bei der Ankunft in Zypern sind nach dem Zufallsprinzip angeordnete Tests möglich. Die Verweigerung des Tests hat ein Einreiseverbot zur Folge.

Rückreise nach Österreich: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne. Liegt kein Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich, jedenfalls aber binnen 24 Stunden nach der Einreise, ein Test durchführen zu lassen.



Großbritannien

Die Ein- und Rückreise von Großbritannien ist nach wie vor nicht so einfach. (c) REUTERS (Hannah Mckay)

Die Einreise nach Großbritannien ist erlaubt, allerdings an einige Voraussetzungen gebunden. So ist eine Vorabregistrierung nötig, außdem ein negativer PCR- oder Antigentest-Test sowie eine zehntägige Quarantäne (Freitstung ab dem fünften Tag möglich). In den vier Landesteilen England, Schottland, Wales und Nordirland kann es zusätzlich noch zu anderen Regelungen geben, wie etwa zustälichen Testungen am zweiten und achten Quarantänetag.

Auch die Einreise zurück nach Österreich gestaltet sich mit Hindernissen. Ein negativer PCR-Test wird hier verlangt, außerdem ist zusätzlich eine zehntägige (Heim-)Quarantäne (Freitestung ab Tag fünf möglich) nötig.

Malediven

Insel-Hopping ist auf den Malediven nur mit einer Ausnahmegenehmigun gmöglich. (c) REUTERS (Dinuka Liyanawatte)

Eine Einreise ist möglich, ein Visum kann auch direkt bei der Einreise ausgestellt werden. Voraussetzungen ist ein PCR-Test, der nicht älter als 96 Stunden ist. Außerdem wird stichprobenartig mittels PCR-Testung bei der Ankunft kontrolliert und auch eine Temperaturmessung durchgeführt.

Vorab müssen Unterkunft und Rückflug gebucht sein, auch eine Registrierung (Traveller Health Declaratin) frühestens 24 Stunden vor der Ankunftszeit ist nötig. Sollte keine Ausnahmegenehmigung beantragt werden, muss der gesamte Urlaub in einem Resort verbracht werden.

Bei der Einreise nach Österreich gelten folgende Regeln: Eine Einreiseregistrierung (Pre-Travel-Clearance) ist vorgeschrieben. Reist man mit gültigem Impf- oder Genesungszertifikat ein, ist keine Quarantäne anzutreten. Reist man ohne, muss man sich in zehntägige Quarantäne begeben, wobei man sich nach dem fünften Tag freitesten kann.

Niederländische Überseegebiete

Karibik-Feeling unter niederländischer Flagge: Aruba. (c) imago images/ZUMA Wire (Joseph Prezioso via www.imago-im)

Reisen in die niederländischen Überseegebiete in der Karibik sind möglich. Die 3-G-Regel ist für Reisende aus Österreich nur teilweise bei Reisen nach Curacao, Aruba, Sint Maarten und Bonaire anwendbar. Akzeptiert werden derzeit nur negative PCR-Tests bzw. für Curaçao auch Antigentests. Impf- und Genesungsnachweise sind nicht ausreichend, wobei sich die Anforderungen je nach Insel auch unterscheiden können.

Bei der Einreise nach Österreich gelten folgende Regeln: Eine Einreiseregistrierung (Pre-Travel-Clearance) ist vorgeschrieben. Reist man mit gültigem Impf- oder Genesungszertifikat ein, ist keine Quarantäne anzutreten. Reist man ohne, muss man sich in zehntägige Quarantäne begeben, wobei man sich nach dem fünften Tag freitesten kann.

Vereinigte Arabische Emirate

Mittlerweile kann man nicht nur in Dubai ohne Quarantäne einreisen, sondern auch nach Abu Dhabi. (c) imago images/Aviation-Stock (Markus Mainka via www.imago-imag)

Eine Einreise ist möglich, jedoch unterscheiden sich die Bestimmungen je nach Emirat. Voraussetzung sind jedenfalls ein maximal 72 Stunden alter negativer PCR-Test. Bei Ankunft am Flughafen Abu Dhabi wird zudem, anders als etwa in Dubai, ein neuerlicher Covid-19 Test durchgeführt. Da Österreich mittlerweile auf der "Green List" steht, ist eine quarantänefreie Einreise nun auch in das Emirat Abu Dhabi möglich.

Bei der Einreise nach Österreich gelten folgende Regeln: Eine Einreiseregistrierung (Pre-Travel-Clearance) ist vorgeschrieben. Reist man mit gültigem Impf- oder Genesungszertifikat ein, ist keine Quarantäne anzutreten. Reist man ohne, muss man sich in zehntägige Quarantäne begeben, wobei man sich nach dem fünften Tag freitesten kann.

USA

Der US-amerikanische "travel ban" hält noch an. (c) imago images/Addictive Stock (Jake Jakab via www.imago-images.)

Die Einreise in die USA ist nur auf einen gewissen Personenkreis (etwa Familienangehörige von US-Bürgern, Green-Card-Inhabern, Diplomaten oder Personen, die sich für eine Ausnahme im nationalen Interesse qualifizieren) beschränkt und unter gewissen Voraussetzungen möglich. Für die meisten nicht-US-Bürger bzw. Reisende, die sich mindestens 14 Tage vor ihrer Ankunft in Österreich aufhielten, gilt weiterhin ein Einreiseverbot.

Alle Reisenden, die einreisen dürfen, müssen einen negativen PCR- oder Antigentest-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist.

Rückreise nach Österreich, wenn man sich mindestens zehn Tage im risikoarmen Urlaubsland aufgehalten hat: 3-G-Nachweispflicht, keine Registrierung oder Quarantäne.

Tipp Da sich die Bestimmungen laufend und rasch ändern, empfiehlt es sich, sich vor der Reise zu informieren. Detaillierte Informationen über Test- und Quarantäne-Erfordernisse der einzelnen Länder finden sich auf der EU-Seite Reopen Europa Aktuelle Reiseinformationen der verschiedenen Länder sind auch auf der Seite des Außenministeriums abrufbar. Die Einreiseregeln für Österreich sind wiederum auf der Homepage des Gesundheitsministeriums. Informationen über das EU-weite Covid-Zertifikat erhalten Sie hier.

