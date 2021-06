Kandidatin für Duma-Wahl: „Ich kämpfe um mein Land“

Inmitten der Repressionswelle ringt die unabhängige Kandidatin Marina Litwinowitsch in Moskau um einen Sitz in der Duma. Doch der Wahlkampf ist mit hohen Risiken verbunden. Ein Lokalaugenschein.

Es ist eine Knochenarbeit, die Marina Litwinowitsch an diesem heißen Sommertag leistet. In einem Park im nordwestlichen Moskauer Wohnbezirk Sokol wirbt sie um Wählerstimmen für die Dumawahl am 19. September. Die 46-Jährige kämpft als Direktkandidatin um einen Abgeordnetensitz. Um in die Duma zu kommen, benötigt sie Stimmen aus dem 198. Wahlbezirk, in dem mehr als eine halbe Million Menschen wahlberechtigt sind.