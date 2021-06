Regenbogenflagge auf Schulmast angezündet

Eine Regenbogen-Flagge vom Mast einer Schule in Mürzzuschlag wurde in der Nacht auf Sonntag angezündet. Im Verdacht stehen fünf Männer aus dem Bezirk im Alter von 18 und 19 Jahren.

Eine Regenbogen-Flagge vom Mast einer Schule in Mürzzuschlag wurde in der Nacht auf Sonntag angezündet. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Im Verdacht stehen fünf Männer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im Alter von 18 und 19 Jahren, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte. Sie wurden angezeigt.

Kurz nach Mitternacht beobachtete eine Frau, wie mehrere Männer die Flagge vom Fahnenmast zogen und in Brand setzten. Eine Streife stieß bei der Fahndung auf fünf auf einer Parkbank sitzende Männer, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die laut Polizei leicht alkoholisierten Burschen versuchten zu flüchten, wurden aber rasch gestellt.

Bei der Befragung leugneten die jungen Männer die Tat. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung angezeigt. Der 19-Jährige hat zusätzlich ein Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz zu erwarten. Bei ihm wurde eine geringe Menge Cannabis und einschlägige Utensilien sichergestellt.

