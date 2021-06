Das Geschäft mit dem „goldenen Pass”

Die EU-Kommission möchte gegen das Geschäft mit begehrten EU-Pässen vorgehen. Vor allem die Inselrepubliken Zypern und Malta haben daraus ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt.

Als Inhaber eines EU-Passes genießt man nicht nur innerhalb der 27 EU-Staaten Freizügigkeit, er ermöglicht auch ein visafreies Einreisen in mehr als 180 Länder. Es überrascht also nicht, dass die weinroten Pässe ein begehrtes Dokument sind. Bürger aus Drittstaaten sind bereit, viel Geld für einen solchen „goldenen Pass“ zu zahlen. Viele EU-Staaten, allen voran die Inselrepubliken Zypern und Malta, haben das längst erkannt und aus dem Verkauf dieser „goldenen Pässe“ ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt.

Wie das „Handelsblatt" berichtet, möchte die EU-Kommission diesen Geschäften nun einen Riegel vorschieben. Sie sehe in dem Verkauf der Pässe einen Angriff auf die „Integrität des Status der Unionsbürgerschaft“ und habe daher Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Als weitere Konsequenz drohe sogar ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Vergabe betrifft alle EU-Staaten

Grundsätzlich fällt die Vergabe von Staatsbürgerschaften in die Kompetenz der jeweiligen Mitgliedsstaaten. Allerdings sind auch die anderen Staaten von leichfertigen Vergaben einer EU-Staatsbürgerschaft betroffen. Schließlich genießen EU-Staatsbürger auch in anderen Mitgliedsstaaten mehr Rechte als Nicht-EU-Bürger, können sich in diesen beispielsweise niederlassen, arbeiten oder studieren. Problematisch ist hierbei, dass die Inselstaaten nicht davor zurückschrecken, die begehrten Pässe auch an Kriminelle zu verkaufen.

Vor allem in Zypern sei das Geschäft mit den „goldenen Pässen“ besonders lukrativ, so das Handelsblatt. Wer ab 2013 mindestens 2,5 Millionen Euro in ein zypriotisches Unternehmen oder eine Immobilie investierte, bekam die Staatsbürgerschaft gratis dazu. Inzwischen wurde das Einbürgerungsprogramm in Folge eines ans Licht gekommenen Skandals um die leichtfertige Vergabe der Staatsbürgerschaften gestoppt. Anträge vor dem 1. November 2020 werden aber weiterhin bearbeitet.

Malta auf graue Liste gesetzt

In Malta werden indes weiterhin Staatsbürgerschaften an wohlhabende Interessenten verkauft. Und das, obwohl nur noch sechs Wochen für eine Antwort an die EU verbleiben. An ein Ende des dubiosen Einbürgerungsprogramms denke man allerdings nicht, so das Handelsblatt. Mittlerweile wurde der Inselstaat auch auf die graue Liste, also eine Beobachtungsliste für Finanzstraftaten, gesetzt. Das Land wird verstärkt von der Financial Action Task Force (FATF) überwacht und muss einen Maßnahmenplan vorlegen, wie es die Mängel im Rahmen der Finanzkriminalität beheben will. Maltas Regierungschef Robert Abela bezeichnete die Entscheidung als „ungerecht". Auf die meisten Bedenken, die die Gutachter äußerten, sei man bereits eingegangen. Malta würde sich im Kampf gegen Finanzkriminalität nie unkooperativ zeigen oder sich dagegen versperren, sicherte er den internationalen Partnern zu.

Sollten die beiden Inselstaaten die Bedenken der EU nicht rechtzeitig ausräumen, kann die Kommission vor den EuGH ziehen. Ein solches Verfahren könnte allerdings Jahre dauern. Und die drohende Geldstrafe dürfte voraussichtlich deutlich niedriger als die Einnahmen des dubiosen Geschäfts mit dem „goldenen Pass“ sein.

>>> zum „Handelsblatt"-Artikel

(ham)