Die neue Freiheit in der Tennis-Blase

Nick Kyrgios ist zurück, die Sorglosigkeit macht den streitbaren Australier gefährlicher denn je, und auch sein Auftritt im Mixed-Doppel garantiert ein Spektakel.

London. Ein wenig Urlaub. So hat Nick Kyrgios sein Wimbledon-Turnier umrissen, und diese Unbekümmertheit macht den 26-Jährigen nur gefährlicher. Erstmals seit den Australian Open ist Kyrgios zurück auf der Tour, erstmals seit Beginn der Pandemie spielt er außerhalb seiner Heimat Australien.

Ohne Matches fiel er im Ranking auf Rang 60 zurück, aber wie gefährlich er gerade auf Rasen ist, hat Kyrgios schon mehrfach bewiesen. Bei seinem Debüt an der Church Road verabschiedete er Rafael Nadal, später Finalist Milos Raonic und bei der bisher letzten Auflage 2019 forderte er Nadal über drei Stunden lang. Auf Rasen hat er auch schon Wimbledon-Sieger Andy Murray geschlagen.

Kyrgios' Auftaktlos aber hat es in sich. Gegen Ugo Humbert hat er in Melbourne nur knapp in fünf Sätzen gewonnen, gerade hat der Franzose, 23, das Rasenturnier in Halle gewonnen. „Ich denke, dass ich 50 Prozent des Tableaus auf Rasen ohne viel Vorbereitung schlage, aber Ugo spielt unglaublich“, meint Kyrgios.

Makellos gegen Djoković

Dennoch: „Ich weiß, dass niemand in der ersten Runde gegen mich spielen wollte und ich fühle mich komplett selbstsicher.“ Tag für Tag, ein paar Erdbeeren und ein wenig Relaxen, das sei sein Motto in Wimbledon. „Ich habe gerade ein schönes Level an Freiheit erlangt, nichts entmutigt mich mehr.“

Dazu passt auch Kyrgios' Aufruf auf Twitter nach einer Partnerin für das Mixed-Doppel. Es wurde niemand geringerer als Venus Williams. „Die Mixed-Paarung des Turniers“, schmunzelte er.

Auch im Einzel, in dem ein Herausforderer für Novak Djoković gesucht wird, ist Kyrgios nicht zu unterschätzen. Allein schon, weil er als einziger Aktiver bei einer 2:0-Bilanz gegen den Serben hält. Auf Rasen hat Kyrgios die Schläge, das Talent und die Sorglosigkeit, um Djoković gefährlich zu werden.

Ein solches Duell wäre erst im Finale möglich, fürs Erste bleibt abzuwarten, wie Kyrgios in der Wimbledon-Blase zurechtkommt. Schließlich wurde er schon am Vorabend seiner Partien in Pubs gesichtet. Einen Reporter, der ihn nach einer Niederlage danach fragte, entgegnete er: „Du siehst viel zu aufgeregt aus, um diese Frage zu stellen. Du musst ein ganz schön langweiliges Leben haben.“



[RLDKM]