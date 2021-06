(c) APA/AFP/TT News Agency/STINA STJERNKVIST (STINA STJERNKVIST)

Der sozialdemokratische Premier Stefan Löfven tritt zurück. Nun beginnt die zähe Suche nach einer Mehrheit, die fast alle Parteien nur ohne die Rechtspopulisten schaffen wollen.

Während die meisten Schweden nach den langen Feiern zum Mittsommer wie gewohnt am Montag in ihre Büros zurückkehrten, kündigte einer von ihnen an diesem Tag seinen Job: Stefan Löfven, Premierminister, Sozialdemokrat, gab seinen Rücktritt bekannt.