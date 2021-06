Wie es an der Schule ab Herbst weitergeht

Tests und Masken sollen – mit Ausnahme von den ersten beiden Schulwochen – erst bei der Überschreitung von Grenzwerten wieder Pflicht sein.

Es war eine ungewöhnliche Vorgruppe, die am Montag beim Schulschlusskonzert am Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt vor DJ Ötzi, Tina Naderer und Pizzera und Jaus auftrat: Sie wurde von Front-Redner Heinz Faßmann angeführt. „School is out for summer“, den alten Hit von Alice Cooper, habe er früher „laut gesungen und mich gefreut“. Manches ändere sich eben nicht, wie der Bildungsminister sagte. Wobei er damit wohl nicht das Mitsingen, sondern die Freude an „School is out for summer“ gemeint hat.