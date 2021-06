EM-Achtelfinale. Was Gary Lineker schon immer wusste, wieso die Wahrheit im Strafraum so schmerzhaft ist und worauf Englands Teamchef Gareth Southgate hoffen kann.

Fußball ist in England zu Hause. Spiele der „Three Lions“ sind Kult. Fangesänge sorgen für Gänsehaut, manch zur Schau gestellter Bierbauch für breite Unterhaltung. Spielt England, haben Klassiker immer Hochsaison. Freilich, „World in Motion“ oder „You'll never walk alone“. Aber damit läuft doch immer die Realität einher.