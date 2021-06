Kleine Länder, große Nachbarn

In Belgien geht man mit den großen Nachbarn unterschiedlich um: die Wallonen sind besessen von Frankreich, die Flamen kümmern sich kaum um die Niederlande.

Als Kind eines nicht sehr großen Landes mit eher sehr großem Nachbarn kennt man das: Der „große Bruder“ ist Maß der eigenen Verortung in der Welt, man will ihm stets die lange Nase drehen, lacht schadenfroh über seine Fehltritte, heischt jedoch insgeheim fiebernd um seine Anerkennung. In Österreich ist die kulturelle Strahlkraft Deutschlands so kraftvoll, dass einheimische Fußballer nicht mehr von „unseren Burschen“ oder „Buam“ sprechen, sondern von „Jungs“ und selbst traditionsbewusste Eltern im linguistischen Kampf gegen das „lecker“ ihrer Kinder die Waffen strecken. Die übermäßige Beschäftigung mit allem, was aus Deutschland kommt, grenzt manchmal auch ans Bedenkliche (wir werden umfassend über die Feinheiten der Koalitionsbildung im Landtag von Sachsen-Anhalt in Kenntnis gesetzt, aber wissen Sie eigentlich, wer in der Slowakei gerade am Ruder ist?).

Dieses Phänomen ist auch in Belgien zu beobachten, allerdings in einer interessanten Variante. Der französischsprachige Süden ist kulturell derart an Frankreich angeflanscht, dass in seinen Zeitungen sogar Themen von eher überschaubarer Relevanz für Belgier, beispielsweise die Frage, wer die Abendnachrichten auf dem französischen Sender TF1 ansagen darf, ganzseitig durchdekliniert werden. Als die Belgier am Sonntag Portugal im Fußball schlugen, unkten frankophone Twitteranten, ihnen sei gelungen, woran Les Bleus bereits zweimal gescheitert seien.

Hingegen nehmen die Flamen kaum Kenntnis vom kulturellen und tagesaktuellen Geschehen in den Niederlanden, mit dreimal so vielen Einwohnern ihr großer Nachbar. Sie haben ihren eigenen Kosmos an Promis, Literatur, Rundfunkprogrammen. Vielleicht liegt das daran, dass die Flamen eine (bisweilen nicht komplett problemlose) nationale Identität entwickelt haben – die Wallonie hingegen ein politisches Konstrukt der Staatsreform von 1980 ist, um dem „Nichtflandern“ eine Form zu verleihen – abzüglich der gemeinsamen Hauptstadt, Brüssel.