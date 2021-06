Zwei verrückte Spiele bringen hohe Wettgewinne für niedrige Einsätze

Wer nur einen kleinen Betrag mit etwas Risiko auf die EM-Spiele von Montag setzte, konnte einen Traumgewinn abstauben. Zwei Wettscheine gingen nach dem 3:3-Ergebnissen viral.

Riskante Fußballwetten sind selten noch so aufgegangen wie am letzten EM-Spieltag. Kroatien - Spanien und Schweiz - Frankreich, beide Spiele endeten nach 90 Minuten mit einem 3:3. Wer den richtigen Riecher hatte und diese beiden Ergebnisse in einer Kombinationswette verbunden hatte, konnte sich trotz niedrigen Einsatzes über einen fünfstelligen Gewinn freuen.

Zwei Wettscheine gingen nach den beiden Matches am Montag viral. Jemand hatte für 1,90 Euro die beiden Spiele mit dem Endergebnis 3:3 gesetzt und in einer Wette miteinander verbunden. Dadurch multiplizieren sich die beiden Wettquoten miteinander und eine hohe Summe lockt als Gewinn.

