„Verhext“ in eine andere, bessere Zukunft?

Standbild aus dem Film „Hexenküche“ von Angela Anderson & Ana Hoffner, Teil einer eigens von der Tiroler Kunsthalle Taxispalais in Auftrag gegebenen Installation, die Parallelen zwischen der damaligen Hexenverfolgung in Tirol zu heutigen Fragen nach dem Recht auf Abtreibung etc. zieht.

Die „Hexe“ ist eine in Krisen entstandene Konstruktion. Zurzeit wird sie als Basis einer alternativen, auf dem Helfen basierenden Gesellschaftsform diskutiert. Etwa in einer hochaktuellen Ausstellung im Taxispalais in Innsbruck.

Nahezu jede Kultur kennt sie, Zwischenwesen, die zaubern können. Bei uns heißen sie Hexen: Menschen, meist Frauen, die heilen und helfen. Selbstbewusste, machtvolle und manchmal auch mysteriöse Frauen. Im späten Mittelalter allerdings endet ihre Zeit. Eine schwere Wirtschaftskrise trifft die Länder Europas. Man sucht Schuldige – und damit beginnt die Hexenverfolgung. Sie werden gefoltert, verbrannt, ertränkt. Trotz der barbarischen Inquisition hat sich bis heute ein diffuses Wissen über Hexen gehalten, tradiert in Erzählungen, Bräuchen und in unserer Sprache, wenn auch nur in Beschimpfungen.