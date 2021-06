Deutschland debattiert über Testpflicht für Reiserückkehrer

Jens Spahn beim ersten EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Allianz-Arena in München.

Gesundheitsminister Spahn verteidigt die strengen Einreiseregeln nach Deutschland. „Wir müssen Delta zurückdrängen.“ Wer aus Risikogebieten einreist, muss ohnehin verpflichtend in Quarantäne - ohne Ausnahme.

In der Debatte um schärfere Corona-Reiseregeln in Deutschland haben sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der deutsche Kanzleramtschef Helge Braun offen für eine weitergehende Testpflicht für Rückkehrer aus dem Sommerurlaub gezeigt. "Die Testpflichten müssen eingehalten, müssen kontrolliert werden, das gilt für Busse, für Bahnen und für Flieger", betonte Söder am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München.

Bayern werde ein Konzept vorlegen, das auch eine umfassende Schleierfahndung beinhalte, mit der die Einhaltung der Testpflicht an den Grenzen zu Tschechien und Österreich überwacht werden soll. "Wir haben keine Lust, dass wir im September wieder da stehen, wo wir letztes Jahr waren", sagte Söder.

Braun erklärte, Ungeimpfte sollten sich derzeit ohnehin zweimal pro Woche testen lassen. "Das gilt natürlich ganz besonders für Reiserückkehrer aus aller Welt." Er sei zudem offen für "zusätzliche Tests, möglicherweise auch verbindlich", sagte der CDU-Politiker am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Auch die Einreiseanmeldung von Reisenden aus Risikogebieten solle intensiver kontrolliert werden. Im Hinblick auf die gefährlichere Delta-Variante des Virus sagte der Kanzleramtschef: "Wir müssen Delta zurückdrängen."

Bund und Länder hatten sich am Montag nicht auf schärfere Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland einigen können, obwohl mehrere Ministerpräsidenten dies gefordert hatten.

Negatives Ergebnis vor dem Boarding vorlegen

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte diese Entscheidung bei NDR Info. "Mittlerweile haben wir sehr niedrigschwellig Millionen von Tests", sagte Spahn. Dies sei vor einem Jahr anders gewesen. Zudem herrschten schon relativ strenge Einreiseregeln. "Jeder muss beim Flug aus dem Ausland ein negatives Testergebnis vor dem Boarding vorzeigen. Jeder Einreisende aus einem Risikogebiet muss in die Quarantäne für mindestens 10 Tage." Ein Freitesten ist jedoch möglich.

Braun verwies darauf, dass Deutschland für sogenannte Virusvariantengebiete wie Portugal, Großbritannien oder Indien, in denen etwa die Delta-Variante stark verbreitet ist, europaweit die strengsten Regeln habe. Wer aus derlei Ländern zurück in die Bundesrepublik kommt, muss 14 Tage in Quarantäne und kann sich nicht freitesten lassen. "Das ist die europaweit strengste Regel. Unser Schwachpunkt ist, dass andere Länder in Europa die nicht auch haben", sagte Braun. Deshalb sei man hoch alarmiert.

Braun wies auch den Vorschlag zurück, dass Geimpfte bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten von der Quarantäne ausgenommen werden sollten. Bei einer neuen Variante brauche es relativ lange, um sicherzugehen, ob die Impfstoffe wirkten und auch die Übertragung des Virus verhinderten, sagte er.

(APA/dpa)