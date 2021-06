Die Chinesen und der vorgetäuschte Kommunismus

Die kommunistische Partei Chinas wurde im Juli 1921 in einem unscheinbaren Backsteinhaus im französischen Kolonialviertel in Schanghai gegründet. Wo früher über den Aufstand der Proletarier sinniert wurde, parken heute schon mal Lamborghinis, in der Nähe lässt sich in Luxus-Boutiquen shoppe.

Das Land hat sich in den vergangenen hundert Jahren radikal verändert. Die kommunistische Partei selbst ist geblieben. Aber was heißt das für die Chinesen? Ist der ausgerufene Kommunismus noch eine Ideologie oder nur noch Nostalgie? Und, wie geht es mit der Partei selbst weiter?

Außenpolitik-Redakteur Christoph Zotter spricht mit dem China-Korrespondenten der „Presse“ Fabian Kretschmer über die Zukunft der größten Kommunisten-Partei der Welt.