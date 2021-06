Markus Schopp ist neuer Barnsley-Trainer

Markus Schopp verlässt Hartberg nach drei Jahren, den Trainer zieht es in die zweite englische Liga. In der „Championship“ übernimmt er Barnsley FC, das zuletzt mit Ex-Lask-Coach Valerien Ismael den Aufstieg in die Premier League verpasst hat.

Markus Schopp wechselt vom TSV Hartberg für drei Jahre zum FC Barnsley. Der 47-Jährige verlässt die Oststeirer nach drei höchst erfolgreichen Jahren. In England soll nun der nächste Schritt in der Trainer-Karriere des ehemaligen Außenbahnspielers folgen. Als Spieler war Schopp bereits in der amerikanischen Major League Soccer, der Italienischen Serie A und der Deutschen Bundesliga tätig. Über die Ablöse wurde von beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.

Schopp: "Es freut mich sehr, dass ich künftig bei so einem traditionsreichen Verein arbeiten kann und bin schon gespannt auf die neue Herausforderung. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei Präsidentin Brigitte Annerl, Obmann Erich Korherr und den Spielern, die mich in den drei Jahren in Hartberg begleiten haben. Es war eine unvergessliche Zeit"