ÖGK-Direktor Wurzer: Zugang zum Medizinstudium öffnen

Der Generaldirektor der Österreichischen Gesundheitskasse, Bernhard Wurzer, plädiert für mehr Ausbildungsplätze für Ärzte. Freiberufliche Ärzte werden nicht mehr die einzige Form der Versorgung bilden.

Die Presse: Was sind Ihre Lehren aus der Coronapandemie?

Bernhard Wurzer: Die wichtigste Lehre ist, dass wir uns als Sozialversicherung darauf vorbereiten müssen, dass so etwas künftig passieren kann. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir in solchen Situationen sehr rasch Entscheidungen treffen können. Dafür haben wir jetzt eine gute Basis geschaffen.

Das war bisher nicht der Fall?

Im vergangenen Jahr ist die ganze Welt am falschen Fuß erwischt worden. Wir mussten sehr schnell reagieren.

Die Pandemie hat den Versicherten einige Verbesserungen gebracht, wie elektronisches Rezept, Telemedizin oder telefonische Krankschreibung. Wird das bleiben?