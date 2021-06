Ein künftiger Geigerstar und ein neuer Chefdirigent?

Das Wiener Kammerorchester mit Daniel Lozakovich und Martin Sieghart.

Bei Rekordtemperaturen in voller Montur (Frack) rollten Martin Sieghart und das Wiener Kammerorchester im Konzerthaus den roten Teppich für einen geigenden Jungstar aus, den 20-jährigen, in Stockholm geborenen Daniel Lozakovich: belarussischer Vater, kirgisische Mutter, zweifellos ein Naturtalent und (heute selbstverständlich) als Virtuose bis über die Zähne bewaffnet. Ein großes Label hat ihn längst unter den Fittichen.

Doch die virtuose Begabung ist bei ihm noch Selbstzweck. Als Exerzierfeld musste Mendelssohns Violinkonzert herhalten, das Lozakovich mit kleinem, fragilem Ton anging. Der mystische Charakter des Konzertbeginns wurde bloß verhalten erfasst, der einzigartig schwebende, lyrische Charakter blieb draußen. Nüchtern auch das innige Andante, obwohl Sieghart hier einen kuscheligen Begleitteppich ausbreitete. Applaustreibend dafür das kecke Finale.

Sieghartist gewissermaßen eine Institution. Unvergesslich seine feurig-zornig blitzenden Augen, wenn er sich vor langer Zeit als Solocellist der Symphoniker über Dirigenten ärgern musste. Dann schaffte er selbst den Sprung in eine Pultkarriere und unterrichtete Dirigieren an der Grazer Kunstuni. Beethovens von Raffinement, Kontrast, Humor und Übermut strotzende Vierte Symphonie hat bei ihm unterhaltende Wirkung. Gediegen angepasste Tempi und Obacht auf das rhythmische Konzept wiesen den Weg, dem das Kammerorchester in einer quasi hemdsärmeligen Variante bodenständigen Musizierens kontrolliert folgte. Die Musiker haben derzeit keinen Chefdirigenten. Frühpensionist Sieghart würde ihnen wahrscheinlich guttun.



