Afghanen zwischen Asyl und drohender Abschiebung

Archivbild. Auch in Deutschland wurden Abschiebeflüge nach Afghanistan kritisiert, hier ein Bild von Anfang Juni von einer Demonstration in Köln.

Die Kontroverse um Abschiebungen erhält durch den Fall des getöteten Mädchens neuen Zündstoff.

Im Fall des getöteten 13-jährigen Mädchens stellte sich heraus, dass einer der beiden unter Mordverdacht festgenommenen Afghanen subsidiären Schutz in Österreich erhalten hatte. Die Behörde nahm also an, dass er in seiner Heimat zwar nicht der konkreten Gefahr der Verfolgung (etwa wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe) ausgesetzt war und sah keinen Asylgrund – jedoch erkannte man ihm befristeten Schutz zu. Weil man davon ausging, dass sein Leben in Afghanistan bedroht werden könnte (etwa durch systematische Menschenrechtsverletzungen). Nach drei Verurteilungen des jungen Mannes wurde ein Asyl-Aberkennungsverfahren eingeleitet. Subsidiärer Schutz wurde entzogen. Zur Abschiebung kam es aber eben nicht.