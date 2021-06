Sturz-Orgie bei der Tour: "So geht es nicht weiter"

Pool via REUTERS

Ist die Streckenführung zu riskant geworden? Zerschundene Profis helfen jedenfalls weder Teams noch dem Sport. Die Rennveranstalter weisen Kritik jedoch zurück.

Redon/Wien. Als vergleichsweise flaches Aufwärmen waren die ersten Etappen der diesjährigen Tour de France im Vorfeld erachtet worden, richtig zur Sache würde es erst ab dem zweiten Wochenende gehen. Vier Sprint-Entscheidungen später ist die Aufregung im Peloton jedoch groß. „Das ist kein Radsport mehr. Wir müssen das ändern, so geht es nicht mehr weiter“, klagte FDJ-Teamchef Marc Madiot nachdem die dritte Etappe am Montag in einem Sturzchaos geendet war. Er mahnte mit drastischen Worten: „Wir müssen etwas ändern. Wenn wir es nicht machen, werden wir Tote haben.“