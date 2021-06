Um das Land zu einen und die Diamantenminen unter Kontrolle zu bekommen, wandte sich die Regierung nach Moskau. Nun werfen UN-Ermittler russischen Söldnern schwere Verbrechen vor.

Als sie an jenem Tag im Februar die Soldaten aufmarschieren sah, tat das Mädchen, was wohl viele in ihrem Alter getan hätten: Es lief so schnell es konnte ins Haus seiner Oma und versteckte sich dort unter dem Bett – ein Ort, an dem sich eine Zehnjährige sicher fühlt.