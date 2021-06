Macht dieser Turm aus Arles ein neues Bilbao?

Die geduckten Häuser eines Städtchens mit 50.000 Einwohnern, ein weithin sichtbarer Turm in kühnen Formen – das kann zusammenpassen.

Die Schweizer Roche-Erbin Maja Hoffmann hat in der provenzalischen Kleinstadt mit Hunderten Millionen Euro eines der größten Kulturzentren der Welt geschaffen. Das 56 Meter hohe Wahrzeichen dazu setzte Frank Gehry.

Der Plot war so schön, dass alle auf Remakes hofften: Eine nordspanische Industriestadt ist am Ende. Mit der Schwerindustrie bricht ihre Existenzgrundlage weg, es fehlen Jobs und Perspektiven. Wer kann, der flieht. Was bleibt, sind schäbige Hochhäuser, die sich um einen giftigen Fluss stapeln. Da kommt ein Architekt aus Übersee, baut ein irrwitziges Museum, und plötzlich wollen alle hin – die Touristen, die Kreativen, die Jungunternehmer.