War Distanzunterricht so effektiv wie Sommerferien?

Eine Studie legte zuletzt enorme Bildungsverluste durch die Schulschließungen nahe. Andere Analysen widersprechen. Kinder und Jugendliche kamen höchst unterschiedlich durch die Krise.

180 Schultage hätten die Kinder und Jugendlichen in diesem Schuljahr in ihren Klassen verbringen sollen. Haben sie aber nicht. Durch Lockdown und Schichtbetrieb sind sie das zweite Schuljahr in Folge häufig zu Hause gesessen und haben dort vor dem Computer oder mit den Eltern gelernt. Im Extremfall sind es 96 Home-Schooling-Tage gewesen (siehe Grafik). Wobei die Situation je nach Region und Schultyp höchst unterschiedlich gewesen ist. Nun, kurz vor den Ferien, kommt eine Frage auf: Wie hat sich das auf das Schulwissen der Kinder ausgewirkt?