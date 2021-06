Mühlviertler Gemeinde startet Impfaktion im Wirtshaus

An drei Tagen kommende Woche wird auch in zwei Gasthäusern in Neumarkt im Mühlkreis gegen Covid-19 geimpft. Damit will das Gesundheitsministerium testen, ob die niederschwellige Aktion zu einer höheren Impfquote führen kann.

Wer kommende Woche in Neumarkt im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) beim Wirten in Dingdorf oder Trosselsdorf einkehrt, kann neben einer Jause auch eine Dosis Corona-Impfstoff bekommen. Das Pilotprojekt trägt wohl der Tatsache Rechnung, dass in vielen Regionen Österreich inzwischen mehr Impfstoff-Dosen als Impfwillige vorhanden sind. Ersonnen hat es Bürgermeister Christian Denkmaier (SPÖ) gemeinsam mit dem Gemeindearzt und einem Berater des Gesundheitsministeriums.

Geimpft wird ohne Voranmeldung, bestätigte Denkmaier der APA einen Bericht des ORF-Radio-Oberösterreich am Dienstag. Die kommenden Tage will man die niederschwellige Aktion bewusst in Vereinen und bei Feuerwehren bewerben, um auch jüngere Menschen zu erreichen und Leute aus Dörfern, die das Gefühl hätten, eh noch nicht dran zu sein, so Denkmaier. Verwendet werde der Impfstoff von Johnson & Johnson, weil davon nur eine Dosis gespritzt werden muss - das übernimmt der Gemeindearzt.

Übriger Impfstoff für die Nachbargemeinden

Geimpft wird Mittwoch bis Freitag in den beiden Wirtshäusern und im Foyer der Firma Schinko, die auch schon eine firmeneigene Impfaktion organisiert hatte. Übriger Impfstoff werde am dritten Tag auch an Menschen aus Nachbargemeinden abgegeben, die sich aber vorher anmelden sollten, damit sie den Weg nicht umsonst machen, bat Denkmaier.

Vonseiten des Gesundheitsministeriums wurden vorerst 300 Dosen reserviert, Nachschub sollte kein Problem sein. Denkmaier bezweifelte aber, dass man den braucht. Denn 45 bis 50 Prozent der Menschen seien schon geimpft, damit sei "der Punkt erreicht, wo man die Leute mehr motivieren muss". Weise man bei einer Evaluierung der Zahlen vor der Aktion und danach im Vergleich mit Nachbargemeinden eine signifikant bessere Impfquote auf, so könnte es eine solche Initiative auch in anderen Landgemeinden geben, kündigte Denkmaier an.

Die Intention sei bei vielen geimpften Bürgerinnen und Bürgern "vielleicht ein Bonus für das Gesellschaftsleben im Herbst und Winter", immerhin stehen Feierlichkeiten zum 850-Jahr-Jubiläum an. Bei den 25 Vereinen und sechs Feuerwehren der Gemeinde denkt der Bürgermeister schon voraus und an die Zeit der Indoor-Veranstaltungen.

(APA)