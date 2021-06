Das deutsche Wembley-K.o. und ein Comeback mit Ansage

England verabschiedet Deutschland aus dem Turnier und Joachim Löw in die Bundestrainer-Pension. Auch Harry Kane trifft wieder.

London. Das Duell der Fußball-Erzrivalen kam dieses Mal ohne Skandal und auch ohne Elfmeter-Drama aus, als geschichtsträchtig darf es aber dennoch gelten, wenn England daheim im Wembley-Stadion Deutschland mit einem 2:0 aus einem EM-Turnier wirft und obendrein auch noch die 15-jährige Ära des großen Joachim Löw beendet.

Raheem Sterling (75.) und Harry Kane (86.), die beiden englischen Stürmerstars schlechthin also, besorgten den keinesfalls unverdienten Erfolg über eine DFB-Auswahl, bei der ein Achtelfinal-Aus, egal wie der Gegner am Ende geheißen hat, freilich als Misserfolg gewertet wird. „Eine große Enttäuschung für uns alle, wir haben uns mehr erhofft“, erklärte der scheidende DFB-Coach Löw. „In solchen Spielen ist entscheidend, dass man die wenigen Chancen, die man hat, konsequent nutzt. Das ist uns nicht gelungen, das muss man auch einmal akzeptieren. Da kann ich niemandem einen Vorwurf machen.“

Die Partie selbst war ein kurzweiliger Schlagabtausch, anfangs drehte Deutschland auf, dann übernahm England im Stil der Heimmannschaft die Kontrolle, Hälfte zwei entwickelte sich ebenfalls zugunsten der „Three Lions“. Erwähnenswert: Vor dem Anpfiff war unter Applaus der inzwischen schon 45.000 zugelassenen und euphorischen Zuschauern im Wembley gekniet worden, von beiden Teams und beiden Trainern, die Kapitänsbinden von Manuel Neuer und Harry Kane waren in Regenbogenfarben gehalten.

Apropos Harry Kane: Wie von ihm selbst angekündigt, meldete sich an diesem Abend, als es wirklich zählte, auch der englische Torjäger zurück. Ausgerechnet zu dieser EM war Kane mit hartnäckiger Torlosigkeit aufgefallen, nun besorgte er artistisch den 2:0-Endstand. Zuvor hatte Sterling sein bereits drittes Tor bei dieser EM erzielt, beide Treffer gelangen nach mustergültigen Querpässen im Strafraum, beide Male hatte der eingewechselte Jack Grealish seine Füße entscheidend im Spiel. All das vor den Augen von Prinz William mit Familie, David Beckham und Popstar Ed Sheeran.

Woran Deutschland und Löw letztlich scheiterten? An der englischen Defensive um die überragenden John Stones und Harry Maguire, die auch in der vierten EM-Partie keinen Gegentreffer zuließ. An England-Goalie Jordan Pickford, der spektakulär einen Kracher von Kai Havertz parierte (48.). Aber auch an der Harmlosigkeit von Timo Werner, der für Serge Gnabry in die Startelf gerückt, alleine vor Pickford scheitere (32.) und seinem Ruf als Chancentod, als der der Chelsea-Stürmer nicht ganz zu Unrecht gilt, wieder gerecht wurde.

Ebenso an Thomas Müllers Nerven, der beinahe Englands Führung aufgelegt hatte (45. +1) und dem im Finish mutterseelenalleine vor dem herausstürmenden Pickford die Coolness fehlte (81.). An fahrlässig ausgelassenen Freistoß-Chancen (10., 78.) und weil schlichtweg jene Ideen und Kombinationen fehlten, die England am Ende mit zwei Toren vollendete. Jedenfalls nicht aber an Abwehrchef Mats Hummels, der mit zwei Rettungstaten (44., 45. +1) dafür gesorgt hatte, dass Deutschland überhaupt ohne Gegentreffer in die Pause ging.

Englands Viertelfinalgegner am Samstag in Rom ist der Sieger der Partie Schweden gegen Ukraine. Ab dem Halbfinale würde es für die Truppe von Gareth Southgate in London weitergehen. Harry Kane: „Wir wollen wieder herkommen nach Wembley.“

Aufstellungen, England: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice (88. Henderson), Shaw; Saka (69. Grealish), Kane, Sterling.

Deutschland: Neuer; Ginter (87. Can), Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (88. Sane); Havertz, Werner (69. Gnabry), Müller (92. Musiala).

