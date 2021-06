Dank Latte und Pfosten: Die Ukraine im Glück

Ukraine kämpft sich gegen Schweden in die Verlängerung. Dort wird Artem Dovbyk zum Helden.

Glasgow. Das letzte Viertelfinal-Ticket dieser EM geht an die Ukraine. Als einer der besten Gruppendritten hinter Österreich aufgestiegen, setzte sich das Team von Andrij Schewtschenko im Hampden Park von Glasgow (knapp 13.000 Zuschauer zugelassen) mit einem denkbar glücklichen 2:1 nach Verlängerung gegen Schweden durch. Den Siegtreffer erzielte Artem Dovbyk (120 +1.).

Das abschließende Achtelfinale war kein Duell großer Titelfavoriten, aber ein unterhaltsames. Sehenswert: Sintschenkos Führungstreffer für die Ukraine (27.), eine Direktabnahme nachdem Jarmolenko mit einer Außenrist-Flanke die gesamte skandinavische Defensive ausgehebelt hatte. Emotional bejubelt wurde das Tor außerdem, Man-City-Star Sintschenko hatte Kritik einstecken müssen, weil er im Dress der Ukraine nicht an die Leistungen unter Pep Guardiola anknüpfen hatte können.

Wie aber reagierte Emil Forsberg, der stärkste Schwede bei dieser EM? Er zog kurzerhand aus gut 20 Metern ab, so frei darf man den Leipzig-Star nicht schießen lassen – 1:1 (43.) und der bereits vierte Forsberg-Treffer im Turnier. Dem 29-Jährigen gelang (fast) alles: Erst ein Schlenzer an den Pfosten (56.), ein weiterer an die Latte (69.), nur der Siegtreffer eben nicht. Den besorgte Dovbyk, allerdings für die Ukraine.

Ebenfalls unglücklich aus schwedischer Sicht: Die Rote Karte für Danielsson (98.), der den Ball und erst dann seinen Gegenspieler böse getroffen hatte (99.).

Im Viertelfinale wartet auf die Ukraine nun ein anderes Kaliber: Am Samstag in Rom geht es gegen England.

(red.)