Finale im U-Ausschuss mit Kurz, Zadic - und vielen Absagen

Als einzige Zeugin wird heute Justizministerin Alma Zadic im Ibiza-U-Ausschuss erwartet. Morgen wird Kanzler Kurz befragt.

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet am Mittwoch in seine letzte reguläre Woche. Einzige Auskunftsperson wird am ersten Tag Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sein. Sie wurde von der ÖVP geladen und soll unter anderem zu Konflikten unter Ermittlern befragt werden. Die ÖVP, konkret Fraktionsführer Andreas Hanger, hatte immer wieder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kritisiert - und insbesondere die Aktenlieferung an den U-Ausschuss.

Tags darauf wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein weiteres Mal befragt. Ganz Schluss ist dann nicht, am 15. Juli ist noch einmal ein Ersatztag geplant. An diesem Tag endet die Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss.

Häufig zu beobachten: Zeugenschwund

Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist gegen Ende von Zeugenschwund geprägt. So waren für die letzten zwei Befragungstage ursprünglich sieben Personen geladen. Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hätte eigentlich am Donnerstag - nach Kurz - befragt werden sollen. Er hat sich wegen eines Bootsunglücks vor wenigen Tagen in Kroatien, in das er involviert war, entschuldigen lassen - aber angeboten, am 15. Juli Rede und Antwort zu stehen.

Auch der frühere Alleinvorstand der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG), Thomas Schmid, wird vermutlich nicht erscheinen. Ebenso war auch der frühere Casinos-Austria-Vorstand Dietmar Hoscher geladen, er wird aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen, genauso wie eine Mitarbeiterin aus dem Kabinett der Justizministerin.

(APA/Red.)