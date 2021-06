Jonas Kaufmanns erster "Tristan"

Münchens Neuproduktion brachte Rollendebüts des Tenors und der Sopranistin Anja Harteros in den Titelpartien von Wagners Liebesdrama.

Keine Rundfunkübertragung, kein Stream: Das schien dann wohl doch zu riskant. Jonas Kaufmann wagte sich über den Tristan, Anja Harteros über die Isolde. Die beiden Säulenheiligen der Bayerischen Staatsoper mussten freilich - wie denn auch anders bei einem Intendanten, der Klaus Bachler heißt? - eine der sogenannten Inszenierungen durch den Regie-Guru Krzysztof Warlikowski ertragen. Da sah denn auch aus, wie erwartet: Videozuspielungen, ein Maskenspiel von an der Handlung unbeteiligten Statisten (einer Kinderschar am Esstisch im dritten Aufzug!). Und ein Liebesduett in bequemen Lederfauteuils, bei dem sich die Liebenden - wie schon zuvor nach Genuss des Liebestranks - nicht zu fassen kriegen: Beide versuchen einander mit den Händen zu berühren. Doch die Fauteuils stehen zu weit voneinander entfernt.