Tirol übernimmt Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz von Steiermark

Der offizielle Festakt dazu wird auf Schloss Ambras in Innsbruck stattfinden.

Am Donnerstag übernimmt Tirol für das kommende halbe Jahr den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. Der offizielle Festakt dazu wird auf Schloss Ambras in Innsbruck stattfinden - wie in Tirol üblich mit einem landesüblichen Empfang mit Musikkapelle, Schützenkompanie und Abordnungen der Tiroler Traditionsverbände. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wird dabei den Staffelstab an seinen Tiroler Amtskollegen Günther Platter (ÖVP) übergeben.

Platter wird damit nach 2012 und 2017 bereits zum dritten Mal den Vorsitz innehaben. Er will unter anderem ein 500 Millionen Euro schweres Investitionspaket vom Bund für die Länder einfordern, sagte der Landeshauptmann gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochsausgabe). Zudem verlangt Platter eine faire Lösung hinsichtlich der entstandenen Corona-Kosten, die die Länder dem Bund vorstreckten.

(APA)