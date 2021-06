Wieder ein Toter aus der Neuen Donau geborgen

Am Mittwoch haben Taucher der Wiener Feuerwehr die Leiche eines älteren Mannes aus der Donau geborgen. Es ist bereits der dritte tödliche Badeunfall in dieser Saison in der Neuen Donau.

In der Neuen Donau ist am Mitwoch ein Mann von Passanten leblos treibend im Wasser entdeckt worden. „Wir haben den Notruf erhalten, dass eine Person im Wasser treibt und sich nicht mehr bewegt“, so Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegenüber wien.ORF.at.

Die Einsatztaucher der Feuerwehr konnten den etwa 60- bis 70-jährigen Mann -auch „sehr rasch“ erreichen, alle Reanimationsversuche durch die Feuerwehr und Rettung blieben allerdings erfolglos waren.

Es ist dis bereits der dritte tödliche Badeunfall an der Neuen Donau in dieser Saison. Erst vor einigen Tagen ist der frühere ORF-Sportreporter Peter Elstner bei einem Badeunfall in der Donau ums Leben gekommen. Zuletzt musste am Dienstag ein 18-jähriger Jugendlicher, der im Badesee in der Seestadt Aspern untergegangen war, reanimiert werden

(APA/red.)