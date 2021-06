Raumfahrtunglück vor 50 Jahren: Russland veröffentlicht letzte Worte

Drei Kosmonauten wurden 1971 nach der Rückkehr von der Raumstation Saljut tot in ihrer Raumkapsel gefunden.

Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos hat zur Erinnerung an ein schweres Unglück vor 50 Jahren den letzten Funkspruch der damals ums Leben gekommenen Besatzung veröffentlicht. Nach der Rückkehr von der Raumstation Saljut waren die drei Kosmonauten Wladislaw Wolkow, Georgi Dobrowolski und Viktor Pazajew am 29. Juni 1971 tot in ihrer Raumkapsel gefunden worden. Das Unglück gilt als das schwerste in der russischen Raumfahrt.

Roskosmos veröffentlichte am Mittwoch die bisher geheim gehaltenen letzten Worte Wolkows, die einige Stunden vor der Tragödie die Erde erreichten: "Wir treffen uns morgen, stellt Cognac bereit!"

Beim Rückflug von der ersten bemannten Raumstation war es zu einem plötzlichen Kompressionsabfall gekommen, der zum Tod aller Besatzungsmitglieder führte. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche am Landeplatz rund 200 Kilometer südwestlich der kasachischen Stadt Kostanaj blieben erfolglos.

(APA/dpa)