Corona: 64 Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 6,3 Fälle pro 100. Einwohner. Auch die Zahl der Hospitalisierungen geht weiter zurück.

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 64 neue Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand Mittwoch, 9 Uhr) - allerdings gab es keine belastbaren Zahlen allerdings aus Salzburg. Grund ist eine Datenbereinigung, etwa durch mehrfach gemeldete Infektionen in den vergangenen Tagen.Die meisten gemeldeten Fälle (41) gab es in Wien, in der Steiermark wurde keine Neuinfektion registriert.

Am Dienstag waren es - durch eine Datenbereinigung aus Kärnten bedingt - gar nur 29 Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug zuletzt 6,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Mittwoch gibt es in Österreich 1.959 aktive Fälle, 81 weniger als am Vortag.

Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 637.751 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 138 als wieder gesund. Zwei Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 2,3. In den vergangenen sieben Tagen wurden 16 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.702 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 119,8 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Drei Patienten mehr auf den Intensivstationen

Im Krankenhaus lagen am Mittwoch 173 Personen, um zwölf weniger als am Dienstag gemeldet waren, 60 davon auf Intensivstationen. Letztere Zahl stieg seit gestern um drei, ist aber innerhalb einer Woche um neun Patienten zurückgegangen.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 385.809 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 63.305 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate betrug 0,1 Prozent. 86.754 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 4.723.879 bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 52,9 Prozent der Bevölkerung. 3,014.262 und somit 33,7 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.

