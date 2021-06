Schur Flexibles kauft zweite Verpackungsfirma in Italien

Familienunternehmen Termoplast mit 100 Mitarbeitenden und 50 Millionen Euro Umsatz übernommen.

Die B&C-Tochter Schur Flexibles übernimmt eine zweite Verpackungsfirma in Italien. Im April hatte das Unternehmen mit Sitz in Wiener Neudorf bereits des italienischen Packaging-Unternehmen Sidac erworben. Nun wurde der Kauf der Termoplast S.r.L. mit Sitz in Gambassi Terme/Florenz bekanntgegeben, die auf recyclierbare Folien spezialisiert ist. Die Schur Flexibles Gruppe beschleunige damit den Ausbau der Marktposition in Italien, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Schur Flexibles übernimmt das Familienunternehmen Termoplast zu 100 Prozent. Die bisherigen Eigentümer und Geschäftsführer der zweiten und dritten Generation sollen das Unternehmen aber weiter führen und Kontinuität gewährleisten. Thermoplast erwirtschaftete mit 100 Mitarbeitenden zuletzt rund 50 Mio. Euro Umsatz und erzeugte jährlich etwa 28.000 Tonnen Filmmaterial. Der komplette Abfall der Produktion werde im Kreislauf geführt. Außerdem werden auch Kunststoffabfälle der Region für die Weiterverarbeitung aufbereitet.

Schur Flexibles gehört zu 80 Prozent der B&C-Gruppe und zu 20 Prozent dem US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmen Lindsay Goldberg. Das Unternehmen ist auf Verpackungen für die Lebensmittel-, Aromaschutz-, Hygiene- und Pharmabranche spezialisiert. Nach der Übernahme der Termoplast wird mit rund 2.200 Mitarbeitenden ein Umsatz von rund 590 Miillionen Euro erwirtschaftet.

(APA)