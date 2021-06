Callisti kleidet Mitarbeiter bei der Expo 2020 ein

So werden die österreichischen Hostessen und Hosts bei der Expo 2020 in Dubai gekleidet sein.

Das Wiener Label Callisti zeichnet für die Uniformen der österreichischen Hostessen und Hosts bei der Expo 2020 in Dubai verantwortlich.

Bei der Expo 2020 in Dubai, die am 1. Oktober 2021 startet, werden Österreichs Hostessen und Hosts Uniformen des Wiener Labels Callisti tragen. Denn Designerin Martina Mueller Callisti ging als Siegerin des von der Austrian Fashion Association und dem Expo-Büro der Wirtschaftskammer Österreich ausgelobten Designwettbewerbs als Gewinnerin hervor.

Auch die Accessoires stammen von österreichischen Labels. Sigrid Mayer

Die Outfits sollten zusammen mit der Architektur des Österreich-Pavillons - dieser wurde von Querkraft Architekten entworfen - ein stimmiges Gesamtbild ergeben. So ließ sich die Designerin von der Architektur und der Farbwelt des Österreich Pavillons inspirieren, der aus ineinander verschnittenen, innen mit Lehmputz verkleideten Kegeln besteht. Ein Streifen in den Landesfarben zieht sich durch den gesamten Pavillon, dieses Element findet sich auch in den Outfits wieder.

Für die Accessoires zeichnen ebenfalls österreichische Labels verantwortlich. Die Hüte stammen von der Mühlbauer Hutmanufaktur, die Sonnenbrillen von Andy Wolf und zusammen mit Lukács László entwarf die Designerin die zum Outfit passenden Schuhe und Taschen.

(chrile)