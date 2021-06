Was ist wirklich im Thunfisch-Sandwich von Subway?

In den USA glauben Subway-Kunden, dass im Tuna-Sandwich gar kein Thunfisch enthalten ist. Eine Laboranalyse, die von der „New York Times“ in Auftrag gegeben wurde, heizt die Gerüchte nur noch weiter an.

Dass auf der Tiefkühl-Pizza mitunter kein echter Käse zu finden, im Früchtetee keine Spur von Obst ist und Surimi mit echtem Krebsfleisch nichts zu tun hat, weiß man mittlerweile. Wer bei der Fastfood-Kette Subway jedoch ein Tuna-Sandwich bestellt, erwartet wohl genau das: Thunfisch.

Dass dem nicht so ist, glauben Kunden in den USA, die im Jänner Klage gegen den Sandwichanbieter eingereicht haben. Der Belag des Thunfisch-Sandwiches bestehe ihrer Meinung nach nicht aus Thunfisch, sondern aus einer Mischung verschiedener Zutaten, die Geschmack, Aussehen und Konsistenz von Thunfisch nur imitieren würden.

Die Frage, was sich tatsächlich in den Brötchen befindet, beschäftigt in den USA mehrere Verbrauchschützer und Medien. So gab der TV-Sender "Inside Edition" im Februar einen Test in Auftrag, um die Bestandteile zu überprüfen. Gekauft wurden die Sandwiches in Florida, tatsächlich wurde darin Thunfisch gefunden.

„New York Times"-Analyse fand keine Thunfisch-DNA

Fußt die Klage also auf tönernen Füßen? Wenn man einer Analyse der "New York Times" glaubt, dann nicht. Demnach wurden Proben aus drei verschiedenen Subway-Länden in Los Angeles in einem auf Fischprodukte spezialisierten Labor untersucht. Das Ergebnis löst das Mysterium nicht wirklich: Der Belag sei "so stark bearbeitet, dass wir nicht mehr identifizieren können, woraus die Bestandteile sind.“ Es könnte aber auch sein, dass sich kein Thunfisch im Belag befinde und deshalb keine Thunfisch-DNA gefunden werden konnte.

Das Unternehmen Subway, das mit "100 Prozent echten Thunfisch aus Wildfang" wirbt, wehrt sich heftig gegen die Gerüchte. Es sei schlicht unmöglich, Thunfisch-DNA in gekochtem Thunfisch festzustellen. In der Klage wiederum ist von vorsätzlicher Täuschung und ungerechtfertigter Bereicherung die Rede. Das Unternehmen würde sich "erhebliche Summen" bei der Produktion des Tuna-Sandwiches sparen.

Ersatz für billigen Thunfisch lohnt sich nicht

Dass dem eher nicht so sei, meinen Lebensmittelexperten im Gespräch mit dem britischen "Guardian". Thunfisch sei nicht so teuer, dass sich ein Ersatz lohnen würde. Es könne aber sein, dass dem Unternehmen minderwertige Ware verkauft worden sein und das Problem aufseiten der Zulieferer bestehe.

Das Unternehmen Subway ist in puncto Klagen schon einiges gewöhnt. 2013 wurde geklagt, weil die Sandwiches angeblich kleiner waren als in der Werbung angepriesen. Vor Kurzem entschied der Oberste Gerichtshof in Irland nach einem langen Rechtsstreit zudem, dass der hohe Zuckergehalt der Sandwiches jene zu Süßigkeiten machen.

(chrile)