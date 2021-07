Ein Sahnehäubchen der Aussicht: der Obersberg

Die prachtvolle Aussicht auf die Voralpen will durch einen fordernden Anstieg verdient sein.

Größere Höhe macht nicht unbedingt eine bessere Aussicht. Das zeigt sich auf dem Gipfel des Obersbergs im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich. Der Blick vom Gipfelkreuz auf 1467 Meter Seehöhe aus ist nett, aber – vom fernen Ötscher im Westen abgesehen – nicht spektakulär. Bäume verstellen einen Rundumblick, und was man sieht, ist die niedrigere Mittelgebirgslandschaft im Norden und Nordosten. Ein paar Höhenmeter tiefer aber, wo die Waldfreundehütte über dem südlichen Gipfelhang thront, tut sich ein prachtvolles Panorama vom nahen Schneeberg über die Rax und die Schneealpe bis zum Hochschwab und weiter auf.

Dieses Sahnehäubchen der Aussicht auf die niederösterreichisch-steirischen Voralpen will allerdings durch einen ziemlich anstrengenden Aufstieg erobert werden. Rund 850 Höhenmeter sind es von Schwarzau im Gebirge aus, nur zügigen Schrittes in eindreiviertel Stunden zu schaffen. Wieso der Berg übrigens Obersberg heißt, ist unklar; die Bezeichnung hat das frühere „Ahornberg“ abgelöst, weil die dazu passende Vegetation fehlte. Aber wo wächst das Obers?

Die Waldfreundehütte hat jedenfalls nur an Wochenenden und feiertags geöffnet (Mitte Mai bis Mitte September), und dass sie sich Wald- und nicht Bergfreundehütte nennt, mag auch überraschen. Es erklärt sich damit, dass sie dem Verein Alpine Gesellschaft Waldfreunde gehört, der schon in den 1930er Jahren eine enge Verbindung zum Talort Schwarzau pflegte.

Manch umgestürzter Baum verblock den Weg Benedikt Kommenda

Dort beginnt der rot markierte Weg hinter der Franz-Josef-Gedenkkapelle ein Stückchen oberhalb der Kirche. Der Pfad ist nicht wirklich schwierig, aber zum Teil richtig steil und stark verwurzelt. Ein paar umgestürzte Bäume verblocken ihn, nicht bei allen ist der Durchgang ausgeschnitten. Ein Spaziergang ist es nicht: Bergab braucht man fast gleich lang wie hinauf.

