Wien verweigert Lockerungen der Corona-Regelungen

Wien zieht bei den Lockerungen am morgigen Donnerstag nicht mit. Nachdem es in den Ferien keine Schultests gibt, müssen Kinder nun in einer Teststraße getestet werden, um ihre Eltern in ein Lokal begleiten zu können.

Mit Spannung wurde am Mittwoch der Wiener Corona-Gipfel mit Bürgermeister Michael Ludwig und hochrangigen Experten erwartet. Immerhin hatte sich Ludwig im Vorfeld (wegen der Verbreitung der sehr ansteckenden Delta-Variante) äußerst skeptisch bezüglich der breiten Öffnungsschritte der Bundesregierung gezeigt - und dabei in den Raum gestellt, dass Wien nicht alle Öffnungsmaßnahmen mittragen wird. Und so kam es auch.

„Die Gesundheitskrise ist noch nicht vorbei. Ich sehe das anders als manche Politiker in Österreich“, erklärte Ludwig. „Das Virus macht keine Ferien. In vergleichbaren Ländern hat sich durch die Delta-Variante eine starke Dynamik entwickelt.“ Delta sei deutlich infektiöser als die ursprüngliche Variante: „Bei der Fußball-EM haben wir Ansteckungen im Freien gesehen.“ Nachsatz: „Wir werden deshalb, bis eine Vollimunisierung der Bevölkerung erreicht ist, Maßnahmen in Wien setzen.“

Die Kernpunkte: Die Stadt setzt auf die zuverlässigeren PCR- statt Anti-Gen-Test. Selbstkontrollierte Anti-Gen-Tests werden nicht mehr akzeptiert, wo die 3G-Regelung gilt. „Wir wollen Antigen-Tests auf kontrollierte Testformate beschränken wie Teststraßen und Apotheken“, so Ludwig, der voll auf die Wiener Gurgel-Tests setzt. Eine Testung, direkt in einem Lokal, ist nicht mehr möglich.

Eine weitere Neuerung: Kinder von sechs bis zwölf Jahren müssen einen negativen PCR-Gurgeltest vorweisen, wenn sie beispielsweise ihre Eltern in die Gastronomie begleiten wollen.

In Spitälern bleiben die strengen Regeln bestehen: Also pro Tag darf eine Person einen Patienten besuchen. Dort gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.

In der Wiener Gastronomie müssen weiterhin die eigenen Kontaktdaten für das Contact-Traycing angegeben werden. Das betrifft beispielsweise Kindergärten und Gastronomie.