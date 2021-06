Die CSU und ihr ambivalentes Verhältnis zur Gaming-Branche

Nach Attentaten ist die Gaming-Branche ein gerne vorgeschobener Sündenbock. Einer, mit dem aber auch viel Geld zu verdienen ist. Erst recht als Wirtschaftsstandort.

Es ist ein ambivalentes Verhältnis zur Gaming-Branche, das die CSU an den Tag legt. 2019 erklärte Innenminister Horst Seehofer nach dem Halle-Attentat, die Gamer-Szene stärker ins Visier nehmen zu müssen. Immerhin gehe, so seine Auffassung, von Computerspielen eine große Gefahr aus. Zwei Jahre später rückt die Gaming-Branche wieder in den Fokus der Politik. Mit einem ganz anderen Ziel: Der Standort Deutschland müsse attraktiver für die Entwicklung von Computerspielen gemacht werden, wie Parteikollege und Verkehrsminister Andreas Scheuer am Mittwoch ankündigte.