Das zelebrierte Leiden des Kim Jong-un

(c) via REUTERS (KCNA)

Nordkoreas Diktator beklagt schwere Fehler bei der Coronabekämpfung und wütet gegen Beamte. Kims deutlichen Gewichtsverlust nutzt die Propaganda, um von der staatlichen Verantwortung für eine drohende Hungersnot abzulenken.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un fährt schwere Geschütze auf – diesmal gegen die eigenen Leute. Auf einer erweiterten Sondersitzung seines Parteipolitbüros in Pjöngjang beschuldigte der Diktator „hochrangige Beamte“ der Pflichtverletzung. Sie hätten einen „schweren Vorfall“ herbeigeführt, der eine große Krise für die Sicherheit des Staates und der Bevölkerung ausgelöst habe, zitierten ihn die Staatsmedien am Mittwoch. Demnach soll es um schwere Versäumnisse bei der „Präventivkampagne“ gegen die weltweite Gesundheitskrise gegangen sein. Kim drohte führenden Genossen rechtliche Konsequenzen an. „Jetzt ist die Zeit, eine Revolution in der Personalverwaltung durchzuführen, bevor die akuten wirtschaftlichen Probleme gelöst werden“, wird der Parteichef zitiert.