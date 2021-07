Straches erster Prozess: Was kommt, was droht

Nächste Woche muss Heinz-Christian Strache als Beschuldigter ins Straflandesgericht Wien kommen. Er soll einem befreundeten Privatklinik-Betreiber zu einem günstigen Gesetz verholfen haben.

Feuer auf der Yacht, mit der Heinz-Christian Strache während seines Kroatien-Urlaubs unterwegs war – dies ist der Grund, warum der Ex-Vizekanzler seinen am Donnerstag anstehenden Auftritt im Ibiza-U-Ausschuss abgesagt hat. Am kommenden Dienstag (6. Juli) will der Ex-FPÖ-Vizekanzler aber sehr wohl erscheinen. Nicht im Ausschuss, sondern als Beschuldigter im Straflandesgericht Wien.