Schweizer Zuschlag für US-Kampfjet F-35

Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, hat am Mittwochabend eine vermutlich folgenschwere Entscheidung getroffen: Die Schweizer Luftwaffe soll demnach durch den Kauf von 36 hochmodernen Flugzeugen des Typs F-35 „Lightning II" des US-Herstellers Lockheed Martin modernisiert werden. Der Typ habe in den Hauptkriterien im Vergleich zu den drei Rivalen am besten abgeschnitten. Damit hat sich Verteidigungsministerin Viola Amherd durchgesetzt.

Dass sie just die F-35, ein richtig schweres Mehrzweckkampfflugzeug, im Sinn hat, war vor kurzem durchgesickert und gilt in mancher Hinsicht als Überraschung - „Die Presse“ berichtete.

Im Parlament in Bern, wo die Beschaffung noch Zustimmung in Form eines Gesetzes braucht und diese an sich erhalten müsste, ist indes noch mit Widerstand gegen den Kauf zu rechnen, der im Rahmen des Programms „Air2030" läuft. Dieses erlaubt, für 30 bis 40 Flugzeuge maximal sechs Milliarden Franken (rund 5,5 Mrd. Euro) auszugeben; der Kaufpreis jetzt wird mit rund 5,1 Mrd. Franken bewertet. Dazu kommen zwei Milliarden Franken für bodengestützte Luftabwehrsysteme. Bei Letzteren bekam der US-Hersteller Raytheon mit seinen „Patriot"-Raketen den Zuschlag.

An sich gilt die Beschaffung als gesichert, weil Air2030 - insbesondere der Finanzrahmen - im Vorjahr bei einer Volksabstimmung knapp abgesegnet worden ist und die Typenwahl dabei eindeutig dem Bundesrat vorbehalten wurde. Gegen diese ist dennoch mit Widerstand der Sozialdemokraten, Grünen und der nicht unerheblich bedeutsamen Bewegung „Gruppe für eine Schweiz ohne Armee" zu rechnen. Womöglich werden diese eine Volksabstimmung über just die Typenwahl organisieren, wobei das rechtlich noch auszuloten sein wird. Tatsächlich, so Amherd (59), habe man den Herstellern klargemacht, dass ein Referendum einen Kaufvertrag noch verhindern könne.

Laut Amherd schnitt die F-35 bei den Punkten „Wirksamkeit, Produktesupport und Kooperation am besten ab". Martin Sonderegger, Chef des Bundesamtes für militärisches Beschaffungswesen Armasuisse, sagte, dass die Schweiz auch durch Kompensationsgeschäfte von Firmen profitieren werde. Die Kosten der F-35 seien im Vergleich zu den Rivalen am günstigsten, langfristig gerechnet angeblich im Umfang von zwei Milliarden Franken. Laut Darko Savic, dem Projektleiter der Flugzeugbeschaffung, könne die Zahl der Flugstunden - und damit der Betriebskosten - durch die F-35 im Vergleich zu den jetzigen Kampfjets der Typen F/A-18 „Hornet" (Boeing) und F-5 „Tiger II" (Northrop) um ein Fünftel reduziert werden - vor allem durch extensive Nutzung eines Flugsimulators. Ein heikler Punkt, doch dazu später.

Die F-35 stand (bzw. steht) bei der Schweizer Beschaffung in Konkurrenz mit der F/A-18E/F „Super Hornet" (der größeren und kampfstärkeren Variante der jetzigen Schweizer „Hornissen") sowie mit der Dassault „Rafale" aus Frankreich und der „Typhoon" des Europäischen Eurofighter-Konsortiums, die bekanntlich auch Österreichs Luftwaffe fliegt. Die F-35 ist hier das klar modernste Flugzeug: Es wird erst seit 2015 in den USA und in vielen anderen Staaten in Dienst gestellt, etwa in Großbritannien, Norwegen, Italien, Polen, Israel, Japan, Australien. Die Rafale indes ist schon seit 2001 im Dienst, der Eurofighter seit 2006.

Innerhalb der Schweiz hatten allerdings viele Stimmen, vor allem aus dem linken Lager, eines der europäischen Modelle gefordert - aus „europapolitischen Erwägungen" heraus, weil man sich nicht von den USA „abhängig" machen wolle und gewisse „Datenlecks" fürchtet. Amherd indes machte klar, dass politische Hin- und Rücksichteln im Beschaffungsprozess ausdrücklich und bekanntermaßen nachgereiht gewesen seien und es nur um Technik, Kampfkraft, Kosten gehe.

Im Übrigen besitzt die Schweiz schon seit Jahrzehnten erwähnte US-Kampfflugzeuge. Und die F-35 Lightning II ist umgekehrt in Europa vielfach schon in den Beständen.

Zwischen Befürwortern und Gegnern der F-35 tobt indes weiter eine Art Luftkrieg, zu dem dieses Flugzeug allerdings auch regelrecht einlädt. Kein westliches Flugzeug war in den vergangenen Jahrzehnten so umstritten wie die F-35, das liegt vor allem an explodierenden Kosten und Hunderten Mängeln, die im Lauf der Jahre so auftauchten. Da es grundsätzlich als eine Art „eierlegende Wollmilchsau" entworfen wurde und gleich eine ganze Reihe bestehender Kampfflugzeugmodelle ablösen soll, auch solche verschiedener taktischer Spezialisierung, ist es in vieler Hinsicht ein Kompromiss. Und optisch auch nicht eben besonders schön.

Abstriche gibt es etwa bei Geschwindigkeit und Wendigkeit - dafür hat die F-35 Tarnkappeneigenschaften und soll Luftziele primär auf große Distanz bekämpfen. Oftmals wurde in der Schweiz die Frage der Untermotorisierung angesprochen: Die F-35 hat - nur - ein Triebwerk, dessen Schubkraft im Vergleich zu den zwei Motoren des Eurofighters zwar praktisch ex aequo liegt und deutlich stärker ist als die zwei Triebwerke der Rafale. Allerdings ist die F-35 viel schwerer: normale Startmasse rund 22 Tonnen gegenüber 15,5 t beim Eurofighter und 14,7 Tonnen der Rafale.

Zusammen mit Unterschieden bei der aerodynamischen Auftriebswirkung des Flugzeugkörpers selbst folgt daraus etwa eine reduzierte Steigleistung: Der Eurofighter schafft 315 Meter pro Sekunde, die Rafale nicht viel weniger - die Steigleistung der F-35 gilt indes als geheim; man findet dazu allerdings Schätzungen von etwa 200 bis 230 Metern pro Sekunde. In einem kleinen Land mit großräumigem Hochgebirgsprofil, so heißt es, sei dieses Minus beim Hochkommen mithin ein großer Nachteil.

Georges Bridel, ein bekannter Schweizer Luftfahrtingenieur und langjähriger Mitarbeiter bei EADS Military Air Systems (heute Airbus), legte das in einem Kommentar für das Web-Portal „Infosperber" so dar:

„Das Defizit des F-35 in der Luftpolizei: Eine rasche Intervention erfüllt der F-35 weit weniger gut als die europäischen Konkurrenten. Der Zeitbedarf des F-35 zur Interzeption eines Luftfahrzeuges auf 11.000 Meter (typische Flughöhe der Verkehrsflugzeuge) und anschliessender Verfolgung (Überschall) ist gegenüber einem leistungsfähigen Standard-Jagdflugzeug um mindestens 50 Prozent höher. Das dauert über 1 Minute länger im Vergleich zur Konkurrenz. Im Luftkrieg sind das Ewigkeiten. (...) Die Konkurrenz fliegt ihm buchstäblich davon. Die Stealth-Fähigkeit spielt in der defensiven Luftverteidigung nur eine untergeordnete Rolle."

Die schweizerische Sicherheitspolitik müsse sich auf dieses garstige Szenario einstellen. Zu den notwendigen Mitteln gehörten auch Kampfflugzeuge, die sowohl in Kriegs- wie in Friedenszeiten die Sicherheit aus der Luft garantieren würden. Mit den beiden gewählten Systemen könne dies sichergestellt werden. Es gebe keine Alternative zu Kampfflugzeugen und bodengestützten Luftabwehrsysteme.

















Das Debakel zu Beginn

Die Kampfjet-Beschaffung hat eine lange und – zumindest für das Verteidigungsdepartement (VBS) und die Armee – schmerzhafte Geschichte. Den ersten Anlauf, einen Teil der Flotte zu ersetzen, nahm die Luftwaffe vor fast zehn Jahren. Der Bundesrat entschied sich für den schwedischen Gripen, der jedoch später an der Urne eine Absage kassierte: 53,4 Prozent der Bevölkerung sprachen sich gegen den «Papierflieger» aus, der noch nie abgehoben hatte.

Denselben Fehler wollte das VBS nicht noch einmal machen. Es beauftragte die Beschaffungsbehörde Armasuisse damit, die Jets zu testen – und zwar in der Schweiz. In Payerne präsentierten die Hersteller im Frühling 2019 ihre Modelle, und es fanden Flugtests statt. Prompt schied der Gripen aus, weil der schwedische Hersteller Saab nicht exakt das Modell präsentieren konnte, das die Schweiz bestellen wollte.



Viola Amherd, Armeevertreter und Bürgerliche betonten, bei einem Nein habe die Schweizer Luftwaffe keine Zukunft. Die F/A-18-Jets sowie die Tiger erreichen bald das Ende ihrer Lebensdauer. An der Urne reichte es für ein hauchdünnes Ja: 50,1 Prozent stimmten der Beschaffung zu. Vor allem die Frauen waren kritisch, obwohl Viola Amherd eigens für sie eine Kampagne orchestriert hatte, in die sie auch die erste Schweizer Kampfjet-Pilotin Fanny Chollet einspannte. D

SP, Grüne und die Gesellschaft für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) haben bereits angekündigt, dass sie eine Initiative lancieren, falls sich der Bundesrat für einen amerikanischen Kampfjet entscheidet. Der Initiativtext soll schlicht lauten: «Der Bund beschafft keine Kampfflugzeuge des Typs F-35 Lightning II oder F/A-18 Super Hornet.» Er wird derzeit von der Bundeskanzlei geprüft. Besonders am F-35 stören sich die Linken. Er sei ein «Luxus-Kampfjet». Zudem gebe es bei amerikanischen Flugzeugen generell Datenschutzprobleme – ein Punkt, den der Rüstungschef Martin Sonderegger bestreitet.

Amherd sagt, sie wolle sich von polittaktischen Überlegungen nicht leiten lassen. Doch Abstimmungen über einen bestimmten Flugzeugtyp sind leichter zu gewinnen. Luftwaffengegner könnten plötzlich Unterstützung erhalten von Gruppen, die einen bestimmten Jet ablehnen. Bei der Abstimmung über den Gripen haben beispielsweise einige Piloten klar durchblicken lassen, dass sie die Rafale bevorzugen würden. Diesmal blieben Vertreter der Luftwaffe jedoch auffällig still.



Die Frage des Polit-Deals

Anfang Jahr gingen die zweiten Offerten der Hersteller ein. Anschliessend tauschte sich die Verteidigungsministerin Amherd innert weniger Wochen mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus allen vier Herstellerländern aus. Alle Staaten sollen Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Schweiz gezeigt haben. Ob und, falls ja, welche konkreten politischen Geschäfte die Herstellerstaaten der Schweiz angeboten haben, um ihren Jet noch attraktiver zu machen, gab Amherd hingegen nicht preis.