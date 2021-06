Schweizer Zuschlag für US-Tarnkappenjet F-35

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Amerikanische F-35 im US-Staat Utah (Archivbild). • REUTERS

Die Regierung gab wie vermutet der ultramodernen Lightning II von Lockheed Martin den Zuschlag. 36 Stück sollen gekauft werden. Dieses Kampfflugzeug scheidet die Geister wie kaum ein anderes. Eine Volksabstimmung über die Typenwahl ist noch gut möglich.

Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, hat am Mittwochabend eine vermutlich folgenschwere Entscheidung getroffen: Die Schweizer Luftwaffe soll demnach durch den Kauf von 36 hochmodernen Flugzeugen des Typs F-35 „Lightning II" des US-Herstellers Lockheed Martin modernisiert werden. Der Typ habe in den Hauptkriterien im Vergleich zu den drei Rivalen am besten abgeschnitten. Damit hat sich Verteidigungsministerin Viola Amherd durchgesetzt.