Nach Tötung 13-Jähriger: "Nicht zur Tagesordnung übergehen"

Nach der Tötung der 13-Jährigen durch mutmaßlich mehrere Afghanen läuft die Fahndung nach einem weiteren Verdächtigen. Ministerin Karoline Edtstadtler berief am Donnerstag einen runden Tisch mit Expertinnen und Experten ein.

Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will nach der Tötung einer 13-Jährigen in Wien durch mutmaßlich mehrere Afghanen – drei sind aktuell festgenommen, nach einem vierten läuft die Fahndung – „nicht zur Tagesordnung übergehen“, wie sie nach einem runden Tisch zum Thema am Donnerstag sagte. Sie sieht nach diesem Treffen mit Expertinnen und Experten „mehrere Handlungsfelder“ als Ergebnis: „Es liegt klar auf dem Tisch, dass Migration Probleme verursacht, dass wir straffällige Asylwerber haben, besonders Menschen aus Afghanistan sind hier überrepräsentiert, speziell bei Sexualdelikten“, so Edlstadler.

Und, sie verweist neuerlich auf Probleme im Bereich der Justiz: Dem 18-Jährigen, der bereits in Haft ist, wurde sein subsidiärer Schutz wegen mehrfacher Straffälligkeit bereits aberkannt. „Er wendet sich an das Bundesverwaltungsgericht, das sollte binnen drei Monaten entscheiden, entschied aber nicht in dieser Frist. Wäre das geschehen, wäre die Entscheidung spätestens im Februar 2020 rechtskräftig gewesen.“ Mit 1.1.2021, so das offizielle Geburtsdatum des Burschen, wäre dieser volljährig gewesen. Wäre die Entscheidung des Gerichts zeitgerecht rechtskräftig geworden, „ist wahrscheinlich, dass er abgeschoben gewesen wäre“, so Edtstadler. Sie fordert von der Justiz, den Fall genau zu untersuchen. Und, über dieses Verbrechen hinaus, daraus Ableitungen für die Zukunft zu treffen.

Möglicherweise noch weitere Mittäter

Edtstadler spricht auch die Notwendigkeit einer Reform des europäischen Asylsystems an: „Wir brauchen gemeinsames europäisches Asylsystem. Wer hier Schutz sucht, der darf nicht selbst zur Gefahr werden“, wenn jemand zur Gefahr wir, könne es nur eine Antwort geben: Abschiebung.

Franz Ruf, der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, sagt zum aktuellen Stand der Ermittlungen: Mittwochabend wurde ein dritter Verdächtiger festgenommen, ebenfalls ein Afghane. Der Festgenommene ist 1998 geboren, 2015 nach Österreich gekommen und hat hier um Asyl angesucht. Auch beim Verdächtigen, nach dem aktuell gefahndet wird, handelt es sich um einen afghanischen Staatsbürger. Dass es noch weitere Mittäter gibt, ist nicht ausgeschlossen.

Hohe Kriminalitätsbelastung

Zur Straffälligkeit afghanischer Staatsbürger in Österreich sagt Ruf anhand der polizeilichen Kriminalstatistik für 2020 und die ersten Monate 2021: Derzeit sind in Österreich etwa 44.000 Menschen mit afghanischer Staatsangehörigkeit gemeldet, im Jahr 2020 wurden 4877 Menschen mit afghanischer Staatsbürgerschaft als Verdächtige eines Verbrechens ermittelt, das sind 1,8 Prozent aller Tatverdächtiger und 4,5 Prozent der Gruppe „Fremde“.

Gemessen pro 100.000 Einwohner zeigt eine besondere „Kriminalitätsbelastungszahl“, dass die bei Österreichern, bei Inländern bei 833 liegt, bei afghanischen Staatsangehörigen bei etwa 4000. Noch vor Afghanistan stehe hier Algerien, Marokko, Somalia, Nigeria und Georgien. Wenn man die strafbaren Handlungen von afghanischen Staatsangehörigen ansehe, so stehe hier Körperverletzung an erster Stelle, gefolgt von Sachbeschädigung, Betrug und Suchtmitteldelikten.



